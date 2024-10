Basta con escuchar el nombre de Ricardo Altamirano para que a cualquier memorioso hincha de River se le dibuje una sonrisa en la cara. El ex lateral formó parte del recordado campeón de la Copa Libertadores 1996 con Ramón Díaz y además también fue bicampeón de la Copa América con la Selección Argentina en 1991 y 1993. Pero ahora su apellido brilla del otro lado de la cordillera.

Es que su sobrino, Lionel Altamirano, acaba de consagrarse campeón de la Primera B de Chile siendo el goleador de Deportes La Serena y hoy en día está en boca de todos en el país trasandino.

Luego de un brillante Campeonato, La Serena consumó su regreso a Primera División luego de su descenso en 2022 y mucho de esto tuvo que ver Altamirano, su gran goleador.

Altamirano se metió en la historia de La Serena y va por más (IMAGO)

“Estoy la verdad que súper contento, súper feliz con lo logrado. No veíamos la hora que ya se dé”, revela la sensación del torneo en diálogo exclusivo con Bolavip Chile.

La admiración por River

Obviamente influenciado por su tío, Lionel se confiesa fanático de Marcelo Salas, delantero que brilló en la década del 90 vistiendo la camiseta del Millonario.

“Cuando era chico era hincha de River y me gustaba el Matador Salas. También Hernán Crespo, Juan Pablo Ángel. También Teófilo Gutiérrez cuando era más grande, la verdad que River tuvo grandes delanteros”, revela el nacido en Laguna Paiva, Santa Fe.

Ricardo Altamirano vistiendo la Albiceleste, con la que fue bicampeón de América (Getty)

¿Futuro con la camiseta de Chile?

La enorme performance del goleador santafesino ya atrajo la mirada de varios equipos importantes de Chile, por lo que seguramente en 2025 podría pegar un nuevo salto en su carrera.

“Ahora a esperar, escuchar, sé que ofertas hay, porque me enteré que hay un par de clubes ahí, pero la prioridad la tiene Serena. La verdad que yo soy una persona súper agradecida, estoy súper contento acá, la gente me apoya y estoy súper feliz con eso. Pero trato primero de pensar en los partidos que van a venir”, expresó Altamirano, quien además también está realizando los trámites de nacionalización, ilusionado con la posibilidad de vestir la Roja.

20 goles en 26 partidos en un 2024 inolvidable para Altamirano (IMAGO)

En una entrevista reciente con As Chile, el delantero no ocultó su deseo: “¿A quién no le ilusiona? Sé que hay muchos otros jugadores que también se lo merecen, así que espero que me salga la nacionalización y después trataré de hacer goles en Primera para lograr un llamado. De todas formas, hay que ir paso a paso, no quiero adelantarme a nada y quiero seguir trabajando como lo vengo haciendo”.

La carrera de Lionel Altamirano

El jugador de 31 años debutó con la camiseta de Deportivo Merlo en 2012 (cedido desde Unión) y desde ahí comenzó una meteórica carrera que también incluyó pasos por Altos Hornos Zapla, Colegiales y Estudiantes de Buenos Aires, antes de dar el salto al fútbol chileno.

Santiago Wanderers, Puerto Montt, Universidad de Concepción y Rangers fueron los equipos chilenos donde se destacó Altamirano hasta llegar a La Serena, donde este año brilló convirtiendo 20 goles en 26 partidos para darle el título y el ascenso a su equipo.