Una gloria de Uruguay apuntó contra Luis Suárez: "El pueblo está con Bielsa"

Las brasas por las polémicas declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa continúan encendidas en la Selección de Uruguay. Mientras el plantel afronta la ventana de octubre de Eliminatorias, más voces autorizadas aportan su visión de los controversiales hechos relatados por integrantes de la Celeste.

En este caso, Antonio Alzamendi dialogó con Infobae y se puso del ladro del entrenador argentino. La leyenda de Uruguay y River Plate criticó el accionar del delantero de Inter Miami y le echó culpas por la actual situación.

“Es responsabilidad de Suárez, yo no lo hubiera hecho. Josema Giménez fue muy claro cuando dijo que los entrenadores son los que mandan en los equipos y el jugador debe aguantar, porque no es el dueño de la selección ni tampoco deben crear un ambiente tan difícil“, arrancó Alzamendi.

ver también Manuel Ugarte y una dura crítica a Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Perú: "Cuesta adaptarse"

Y sostuvo: “El pueblo uruguayo está del lado de Bielsa. Las cosas se hablan adentro, no cuando te vas, porque si hubiese hablado durante la Copa América y antes de su despedida, estaría bárbaro, ya que habla de frente y expondría a su entrenador. Pero ahora, sacarlo públicamente a esta altura, cuando ya no sos parte, no me parece bien“.

Alzamendi respaldó a Bielsa en Uruguay

El ganador de la Copa Libertadores de 1986 con el Millonario entregó halagos para el Loco para defenderlo: “Bielsa me encanta, y es un gran entrenador. No lo conozco como persona, pero me llegaron comentarios de jugadores de lo qué es su persona y lo que ha demostrado ser. En el fútbol, si todos fuéramos campeones, sería fenómeno, pero no es fácil ser campeón, pero si es importante lo que uno deja“.

“Hay jugadores que lo veneran y por algo es. Cuando hablan bien de un entrenador, por algo es, pero está la pauta que alguno vas a tener en contra. Me encanta Bielsa, y nos motivó de nuevo en Uruguay. Es serio, y no le gusta hablar con el periodismo. Él contesta todo, pero hay cosas políticas que se le da a un entrenador que vino a hacer las cosas bien“, completó.

Publicidad