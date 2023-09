Después de finalizar su exitosa experiencia en Arabia Saudita, Ramón Díaz volvió a Sudamérica para afrontar un reto de palabras mayores: intentar salvar al Vasco da Gama del descenso en el Brasileirao. Los resultados están siendo más que esperanzadores.

El conjunto de Río de Janeiro atraviesa un momento excepcional en el torneo local, con tres triunfos consecutivos que le permitieron salir de una vez por todas de la zona roja en la tabla de posiciones. Sin embargo, en la última arenga del riojano quedó claro que el DT apunta a mucho más que sumar puntos.

“A mí no me gusta jugar así. No tenemos que jugar así. Tenemos que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos, pero no jugamos así. Así no se merece jugar Vasco, no tenemos que jugar de esta forma”, inició el ex River con duras palabras para sus dirigidos tras la victoria del Gigante ante América Mineiro.

Después de una dosis más de autocrítica, llegó el agradecimiento de Ramón al plantel. “Fue un partido duro, difícil, pero tenemos que jugar mejor. Está trabajado esto. Felicitaciones gente”, concluyó el Pelado con su discurso híbrido, entre un reto y una arenga, para seguir motivando al plantel en busca de la permanencia y, quién dice, la clasificación a la CONMEBOL Sudamericana 2024.

Todos los partidos del Vasco de Ramón Díaz

Fecha L/V Rival Resultado 23/07 L Paranaense 0 – 2 29/07 V Corinthians 1 – 3 06/08 L Gremio 1 – 0 14/08 V Bragantino 1 – 1 20/08 L Atl. Mineiro 1 – 0 27/08 V Palmeiras 0 – 1 03/09 V Bahia 1 – 1 16/09 L Fluminense 4 – 2 21/09 L Coritiba 5 – 1 25/09 V America MG 1 – 0 01/10 V Santos –

Así está el Vasco da Gama en la tabla del Brasileirao