Sergio Kun Agüero salió rápidamente a bancar a Gabriel Ávalos. Luego de que el delantero paraguayo tuvo varias situaciones de gol desperdiciadas en la victoria de Independiente ante Argentinos Juniors, el ídolo del Rojo no dudó en dejarle un mensaje de apoyo.

El ex delantero, quien volverá a jugar en “La noche del Rey“, estuvo en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para ver la victoria del equipo de Carlos Tevez este sábado en un nuevo partido de la Copa de la Liga Profesional.

Después de la derrota en el Clásico de Avellaneda ante Racing Club, Independiente estaba obligado a ganar y lo hizo para quedar nuevamente arriba en la tabla. Sin embargo, el Rojo erró mucho y uno de los que más lo hizo fue Gabriel Ávalos.

El mensaje de Kun Agüero para Gabriel Ávalos

Luego de lo que fue el partido donde el atacante paraguayo no pudo convertir, el Kun Agüero no dudó en bancarlo con un mensaje en sus redes sociales. Le contestó un tuit a un seguidor que también había apoyado su actuación.

“Siempre lo voy a bancar, pa. Ya se le va a dar, tranqui“, escribió el ídolo de Independiente, citando el tuit de este seguidor, quien destacó lo que hizo Ávalos en el segundo gol.

El delantero, internacional con la selección de Paraguay, bancó la marca y permitió que Ignacio Maestro Puch pueda definir al 2-1 en favor de Independiente. Una buena acción, que permitió esta banca del hincha.

Las chances de gol que erró Gabriel Ávalos

El delantero no pudo completar la ley del ex y tuvo varias ocasiones de gol claras para marcar. En el primer tiempo, tuvo dos cabezazos para liquidar a Diego Ruso Rodríguez, pero no pudo. El primero lo atajó el arquero y, el segundo, se fue por arriba del travesaño.

Luego, en el comienzo de la segunda parte, tuvo una chance de penal para romper la sequía. Sin embargo, su remate se fue por arriba del travesaño. No hubo caso para el ex Argentinos Juniors.

Gabriel Ávalos jugó los ocho partidos de la Copa de la Liga Profesional, pero aún no ha marcado goles. Esto lleva a que los hinchas de Independiente pierdan la paciencia con él, pero Agüero pide calma.