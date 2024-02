“Es totalmente mentira que voy a volver a entrenar con Independiente”, sentenció Sergio Kun Agüero en su canal de Twitch. Lo hizo pocas horas después que un medio afirmara que el ex delantero -que dejó la actividad profesional en 2021 por un problema de salid- había hablado con Carlos Tévez y que iba a probar en el Rojo y si todo iba bien volvería a las canchas.

Ricardo Enrique Bochini se hizo eco de la situación y, en diálogo con Radio Splendid, le tiró buena onda al Kun: “Me gustaría que vuelva a jugar Agüero. Fue el mejor jugador que salió de Independiente en los últimos años. Tiene 35 años. Lo conozco desde chico. Ahora depende de lo que diga el doctor”.

Bochini y el clásico de Avellaneda

El pasado sábado, Racing venció a Independiente y el Bocha analizó lo sucedido: “Fue un partido con pocas llegadas a los arcos. No hubo posibilidades de gol. El partido pintaba para un 0-0, pero Zuculini metió un gran pase a Martínez y ahí se terminó el partido. Independiente pudo haber dado algo más. En el primer tiempo lo mejor fue Luna. Racing marcó bien, es un equipo que de visitante juega con mucha gente del medio hacia atrás. A Independiente le costó mucho. Fue un poquito más que Independiente, tiene un plantel con jugadores más cotizados. El equipo de Tevez se está armando de a poco”.

La banca de Bochini a Tévez

“Cuando llegó Tevez Independiente era un equipo que no ganaba ni dos partidos seguidos. Con Tevez levantó muchísimo. Lo salvó del descenso. Ahora tiene la chance de clasificar”, afirmó el ídolo.

Además, agregó: “¿Si Tevez es un aprendiz? No, no, no. Está haciendo una buena campaña. Acá los técnicos dependen de los jugadores que tienen. River, Boca y Racing tienen planteles a los que les podés exigir ganar un campeonato. Independiente no, pero quizás también se le puede dar”.