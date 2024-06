La Selección Argentina Sub 23 de fútbol sueña con volver de los Juegos Olímpicos de París con la medalla dorada. Javier Mascherano cuenta con un plantel más que destacado y se estima que los tres mayores de 23 años serán campeones del mundo, por lo que a la muy buena selección se sumarán figuras internacionales. Sin dudas que uno de los nombres que más expectativas genera es el de Alejandro Garnacho, el futbolista del Manchester United.

Según informó el periodista Gastón Edul, Manchester United no va a ceder a Alejandro Garnacho a los Juegos Olímpicos, por lo que Javier Mascherano sufre su primera baja confirmada para la cita olímpica a disputarse en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto, aunque el certamen de fútbol iniciará dos días antes de la ceremonia inaugural. Cabe destacar que, al no ser una competición organizada por la FIFA, los clubes no están obligados a dar a sus futbolistas.

Garnacho fue convocado a los amistosos previos a la Copa América. (Foto: IMAGO).

¿Qué pasará con Enzo Fernández?

Se estima que en los próximos días también se confirmará que Chelsea no cederá a Enzo Fernández a los Juegos Olímpicos. Pese a tener varios títulos en su haber y ser una pieza importante de la Mayor, el mediocampista surgido en River no ocupaba cupo de mayor de 23 ya que cumplió esa edad en enero de este año. Con la llegada de Enzo Maresca al banco de los Blues, su intención es trabajar con todo su plantel en la pretemporada y también tener a todos a disposición de cara al inicio de la Premier League.

¿Quiénes serán los 3 mayores de 23 años?

Restan las confirmaciones oficiales, pero es casi un hecho que Nicolás Otamendi y Julián Álvarez serán dos de los mayores de 23 años que refuercen a la muy buena selección de Javier Mascherano en París 2024. El tercero podría ser Emiliano Martínez, quien ya confesó públicamente que quiere representar a la Selección en los Juegos Olímpicos.

El fixture de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos

Los dirigidos por Javier Mascherano iniciarán su camino en los Juegos Olímpicos 2024 el 24 de julio ante Marruecos en Saint-Etienne, tres días más tarde enfrentará a Irak en Lyon y el 30 del mismo mes se verá las caras con Ucrania en la misma sede en lo que será la última fecha de la zona de grupos. El objetivo máximo de la Albiceleste es conquistar la tercera medalla dorada de la historia en fútbol.