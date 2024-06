Dibu Martínez es un arquero que no pasa desapercibido. Su arrolladora personalidad, su manera de vivir el fútbol, el no tener problemas a la hora de intimidad a sus rivales o sus celebraciones exaltadas lo hacen único. Quien lo disfruta en su equipo o selección entiende que es parte del folclore del fútbol y que son actitudes de potrero, algo muy propio del argentino. Pero aquellos que lo sufren en contra suelen cuestionarlo con dureza.

Quien salió a respaldar al Dibu Martínez en diálogo con Olé fue Juan Musso, el arquero recientemente campeón de la Europa League con Atalanta: “Me encanta la personalidad de Dibu, me divierte, me gusta. El que ganó el Mundial, atajando todo, fue él. Luego los que lo critican no sé qué ganaron”.

Además, agregó: “Para mí el arquero es más de la mitad de la personalidad, y después el resto de experiencia. Tiene que transmitir confianza y seguridad. Te puede gustar o no, pero el Dibu tiene su personalidad fuerte”.

Dibu Martínez. (Foto: IMAGO).

El dolor por no haber ido a Qatar 2022

Lionel Scaloni decidió llevar al Mundial de Qatar a Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli. Quien quedó afuera fue Juan Musso, quien relató cómo lo vivió: “Fue duro porque sentía que era parte fuerte del proceso de Scaloni. Se habían logrado cosas como la Copa América. Y yo estaba en un gran momento. Estábamos primeros con Atalanta en el campeonato, ese año arrancamos ganando como 10 partidos seguidos, seis meses antes del Mundial”.

Además, agregó: “Pero después me lesioné la cara por un golpe y me operaron. Quedé afuera un mes y medio, dos meses previos a Qatar. Me veía adentro del Mundial. En ningún momento pensé que podía no ir, hasta que, bueno… Después de la lesión, recién volví a atajar dos partidos antes del Mundial. Creo que eso me también me complicó bastante”.

Finalmente, sentenció: “En la Selección todos los jugadores que vayan son figuras en su equipo. No es como en el club o en cualquier otro lado. En la Selección todos los arqueros que van tendrán un motivo para ser llamados. Acepté una decisión del técnico que me dolió mucho. Era un Mundial… Sabía que las posibilidades de ganarlo eran muy altas, veníamos de ser campeones de la Copa América, con un Messi increíble, súper inspirado”.