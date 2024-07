Así reaccionó Rodrigo De Paul al agónico gol de Cristian Medina en el empate de Argentina vs Marruecos

Comenzaron los Juegos Olímpicos de París 2024 para Selección Argentina y de qué manera. Luego de ir cayendo por 2 a 0 ante Marruecos, el equipo de Javier Mascherano se repuso sobre el final del encuentro y logró un empate 2 a 2 en la agonía del mismo.

Tras el descuentro parcial de Giuliano Simeone, Cristian Medina puso en tablas el resultado en el minuto 90 +15 (sí, añadieron 15 minutos de descuento) y en la celebración de su gol de cabeza que selló el 2 a 2 se desató un escándalo producido por los hinchas marroquíes, quienes invadieron el campo de juego al escaparse el triunfo. A ello se sumó el lanzamiento de vasos de plástico y bombas de estruendo desde las tribunas.

Allí, la organización de los Juegos Olímpicos obligó a los protagonistas a abandonar el campo y aún no hay resolución de lo que sucederá, ya que restaban breves minutos para el partido terminara. Los jugadores y la organización quieren dar por finalizado el duelo pero el árbitro no lo confirmó en su totalidad, por lo que momentáneamente el partido está interrumpido y no suspendido.

En medio de este contexto, apareció en sus redes sociales un referente absoluto de la Selección Argentina como lo es Rodrigo De Paul. Abanderado de la Mayor, el Motorcito se mostró tanto en Instagram como en X (ex Twitter) alentando por la Sub 23 en el estreno olímpico y celebró con efusividad el gol agónico de Cristian Medina.

Con un grito de gol como posteo en X y un video del tanto en su historia de Instagram, a la que le sumó varias banderas argentinas, De Paul fue uno de los integrantes de la Selección campeona del mundo y bicampeona de América que celebró públicamente el empate del combinado olímpico en Saint Ettiene.

El gol argentino fue investigado por el VAR

El gol del empate argentino tuvo varias instancias que fueron analizadas por el sistema de Video Arbitraje. Sin embargo, el encuentro se dio por interrumpido con el empate de Cristian Medina y tras los incidentes que marcaron su abrupta finalización. Mientras se espera por la definición de lo que sucederá con el partido, las cámaras del VAR comprobaron que Bruno Amione se encontraba adelantado en la acción que el arbitraje juzgaba. Si se reanuda el cotejo, crecen las chances de que el gol se anule.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina volverá a jugar el próximo sábado 27 de julio, enfrentando a Irak por la segunda fecha del Grupo B en el Stade de Lyon. El encuentro está programado para las 15.00, dos horas antes que se enfrenten Ucrania y Marruecos en Saint Etienne.