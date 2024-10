Sergio ‘Maravilla’ Martínez ha marcado a toda una generación con sus logros arriba del ring. Para muchos, uno de los mejores -sino el mejor- boxeadores argentinos de todos los tiempos. Con seis campeonatos mundiales y elegido el mejor boxeador del mundo en 2010, es una leyenda del boxeo argentino y también un referente en la actualidad.

Sin embargo, Maravilla también tiene sus referentes, y a nivel argentino tiene cinco boxeadores que consideran que están por sobre el resto de los argentinos que se han puesto los guantes y subido al ring.

En una entrevista con TNT Sports allá por 2019, Maravilla reveló su top cinco de mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. Ese top lo conforman Carlos Monzón en lo más alto, Nicolino Locche, Pascual Pérez, Santos Benigno Laciar y Gustavo Ballas.

Maravilla, en sus declaraciones, inició el ranking de forma inversa: “En el quinto puesto pondría a Gustavo Ballas. Número cuatro pondría a Santos Benigno Laciar, después Pascualito Pérez, después Nicolino Locche y primero, indudable, sería Carlos Monzón“, afirmó el quilmeño.

Maravilla Martínez ganó seis títulos mundiales y fue el mejor boxeador del mundo en 2010.

Cinco campeones mundiales, los mejores argentinos para Maravilla Martínez

La elección de Maravilla Martínez tiene sus fundamentos, y puso en su top a cinco campeones mundiales de boxeo nacidos en la República Argentina. Gustavo Ballas fue Campeón Mundial AMB (Supermosca) en 1981 y el primer boxeador argentino en llegar al título como invicto.

Por su parte, Santos Benigno Laciar, mejor conocido como Falucho, fue dos veces campeón Mosca de la AMB, y campeón Supermosca de la CMB, tres veces Olimpia de Oro y elegido como el mejor boxeador argentino de la década de los 80.

Pascual Pérez es el único argentino en ser campeón olímpico y campeón mundial. El mendocino fue seis años el portador del título de peso Mosca (1954-1960), y el primer argentino en ganar un campeonato del mundo. Pascualito forma parte del Salón Internacional de la Fama del Boxeo desde 1995, reconocimiento post mortem.

Nicolino Locche,también conocido como El Intocable, es considerado un símbolo del boxeo argentino. Fue campeón mundial de peso superligero entre 1968 y 1972 y en 2003 fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Es uno de los boxeadores que marcó una era con su estilo y sus grandes capacidades defensivas.

Carlos Monzón, el mejor argentino de la historia para Maravilla Martínez, campeón mundial de peso mediano entre 1970 y 1977 está entre los quince mejores boxeadores de la historia en múltiples medios especializados y fue exaltado también al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Durante su reinado tuvo 14 defensas exitosas antes de retirarse y dejar el título vacante.

Maravilla Martínez enfrentará a Pablo Migliore en el ring de Párense de Manos

Maravilla Martínez vuelve al ring.

El próximo 19 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield se llevará a cabo la segunda edición de Párense de Manos, una velada de boxeo no licenciada con influencers, personalidades de los medios y deportistas. Maravilla Martínez se subirá nuevamente al ring, a sus 49 años en ese evento.

Su rival será Pablo Migliore, ex arquero de Boca, Racing y San Lorenzo, entre otros. Migliore, de 42 años, se ha dedicado al boxeo desde su retiro del fútbol profesional y tanto en peso, altura y alcance supera considerablemente al ex campeón del mundo. Aunque claro, su paso por el boxeo ha sido amateur y no pelea desde 2019.