Este miércoles José El Maligno Torres hizo historia en París 2024 al ganar la medalla de oro en BMX. Esta es la primera presea que logra el país en esta disciplina y en estos Juegos Olímpicos, por lo que lo del joven de 29 años es un hito para el deporte nacional.

En este contexto, BOLAVIP dialogó con Héctor Tito Ciappino, presidente de la Federación Argentina de BMX, quien contó detalles de cómo se gestó esta epopeya del Maligno, quien estuvo a punto de no clasificarse a esta competencia.

-¿Cómo lo viste vos y toda la federación, en este caso el mundo del BMX acá en Argentina?

-Bueno, la verdad que esto es algo maravilloso, es un deporte nuevo el freestyle en los Juegos Olímpicos. Maligno lo viene haciendo hace muchos años y muy bien, es un rider superdotado, se merecía algo así. Bueno, hoy se dio todo, hoy hizo todo bien.

-¿Y qué significa este oro para el BMX acá en Argentina?

-Esto es muy grande para el ciclismo argentino, para el ciclismo en general, para el BMX, ni hablar. Es muy difícil para cualquier disciplina ante el ciclismo poder acceder a una final olímpica. Y hoy lograr que uno de nuestros riders sea medalla de oro, como el mejor olímpico, la verdad que es una satisfacción muy grande. Es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, no es nuevo, cuando aún no era olímpico ya estábamos trabajando en esto. Así que es una alegría enorme y seguramente va a permitir el desarrollo del freestyle en toda la Argentina.

-¿Creés que esto va darle un impulso a la disciplina en el país?

-Indudablemente sí, es un deporte con un gran crecimiento en el mundo en Argentina aún no es muy conocido en muchísimos lugares. en la gran mayoría no hay parks de de freestyle así que esto es realmente una gran conquista para todo el deporte.

-¿Y qué podés contar del Maligno que no se sepa?

-Bueno mira no sé si saben Maligno es un chico que nació en Bolivia. A los 11 años vino a la Argentina, se radicó en Argentina y desde muy chico arrancó con la bicicleta. Siempre fue de la bicicleta, tenía grandes condiciones para jugar al fútbol también, pero se terminó inclinando por la bicicleta. Prácticamente fue a pulmón, fue a pulmón porque al no ser un deporte conocido, son esos chicos que muchas veces vemos en las calles y no le damos importancia hasta que este deporte pasó a ser olímpico, ahí cambiaron las condiciones. Es un deporte libre que prácticamente dejó de ser libre, se convirtió en un deporte profesional y bueno, aquí están los resultados.

-¿Qué le espera a Maligno para cuando regrese a Argentina?

-La verdad que creo que Maligno va a ser la figura de Argentina en estos Juegos.

Veo muy difícil que que podamos acceder a medallas, ojalá lo logremos y creo que le espera, además de un futuro enorme a nivel mundial, le espera la responsabilidad de llevar adelante, de acompañar un proyecto de una federación para desarrollar el freestyle en Argentina.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste la imagen de Maligno y la bandera argentina levantarse ganando la medalla de oro?

-La verdad que una emoción muy grande, prácticamente no podía hablar. No podía hablar, la verdad que no podía hablar. Me llamaron en ese momento, no podía responder porque la emoción es muy grande. Maligno casi se queda afuera de los Juegos Olímpicos. Tuvo que ir a un repechaje para poder clasificar porque no le daban los puntos. Habías tenido una o dos actuaciones anteriores de una etapa clasificatoria que no habían sido buenas así que llegó ahí con lo justo y demostró que es el mejor.

-Qué bueno que cuando hay financiamiento ¿no? Ojalá que el deporte argentino vuelva a tener un poco de financiamiento para que los deportistas estén en el día a día un poco mejor de lo que están ahora.

-Esa es la base del desarrollo del deporte de alto rendimiento. No hay muchos secretos. Si no hay financiamiento, no hay desarrollo.