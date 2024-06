La estrella de Francia no estará en el certamen que se llevará a cabo entre el 24 de julio y el 10 de agosto

Se terminó la incógnita: Kylian Mbappé no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que parecía ser una cuestión de estado para Francia, que buscaba a Kiki como la cara del gran evento, finalmente fue dinamitada por Real Madrid según lo comunicó el propio futbolista en conferencia de prensa.

En la previa del debut del subcampeón del mundo en la Eurocopa ante Austria de este lunes, Mbappé habló ante la prensa y adelantó que se perderá la cita olímpica. “Para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos“, sostuvo.

Con esto, dejó en claro que es meramente decisión del cuadro español que no quiere cederlo a los Juegos ya que pretende contar con él desde el primer día de la pretemporada, algo bastante común en los clubes europeos. Cabe recordar que al no tratarse de un certamen FIFA, los equipos no están obligados a ceder jugadores a París 2024, por lo que en este caso el Real Madrid está en su derecho de hacerlo.

Francia comparte grupo con Colombia, Canadá y Nueva Zelanda, y buscará hacer historia para colgarse la medalla de oro como lo hizo en la edición de Los Ángeles 1984.

Kylian Mbappé, una cuestión de estado

El propioEmmanuel Macron, primer ministro de Francia, había declarado el mes pasado su deseo de que el delantero diga presente en París 2024. “Espero de verdad que todos los clubes europeos dejen en libertad a sus jugadores, como han hecho los clubes franceses, ese es el espíritu olímpico”, comentó el mandatario en conversación con ‘La Tribune Dimanche”, apuntando de esta manera al Real Madrid, que contrató al joven goleador.

En aquel momento, el mandatario había revelado que Mbappé pretendía ir a los Juegos se llevarán a cabo entre el 24 de julio y el 10 de agosto: “Me encontré con el padre de Mbappé la semana pasada y le hice la pregunta. Me dijo: ‘Quiere jugarlos’”, aseguró.

Mbappé habló de la Eurocopa

Francia debutará en el certamen continental este lunes cuando se enfrente a Austria por la primera fecha del Grupo D, que ya tuvo este domingo la victoria 2 a 1 de Países Bajos frente a Polonia.

“Hemos preparado el partido bien, es mi responsabilidad de no estar desconectados y de defender los colores de mi país. Pero una cosa no impide la otra, somos grandes jugadores y hay que adaptarse a la situación”, comentó sobre el encuentro frente a Austria. “Estoy listo para ganar, es más un tema mental. La cabeza la tengo perfecta, ahora a ver cómo están las piernas“, adelantó.

Sobre si se moverá sobre todo el frente de ataque o por algún costado, no dio pistas: “He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme”.

Por otro lado, Francia se encuentra atravesando un temblor político después de que Macron convocara a unas elecciones legislativas anticipadas que ponen el foco en un posible triunfo de la ultraderecha comandada por Marine Le Pen. Sobre esto fue consultado Mbappé: “Yo estoy contra los extremos, los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen y quiero hacerles llegar este mensaje: su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto”.