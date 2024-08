Así como asombró al mundo en Río 2016 y se hizo conocida a nivel global con su extraordinaria performance, Simone Biles volvió a deslumbrar en los Juegos Olímpicos de París 2024 consagrándose como la reina de la gimnasia en todas las disciplinas.

De cinco medallas que podía conseguir en estos JJ. OO., la estadounidense de 27 años logró tres de oro y una de plata, siendo la gimnasta más laureada de estos olímpicos y consiguiendo un hito histórico al posicionarse como la máxima ganadora histórica de la disciplina.

La lucha de Simone Biles para llegar a París 2024 de la mejor manera no fue sencilla, ya que desde Tokio 2020 que sufre de ansiedad y ha tenido que retirarse de aquellos Juegos Olímpicos por un episodio de “twisties“, que le generaron un bloqueo mental en plena competencia, lo que la obligó a abandonar para cuidar su salud.

Justamente para poder afrontar sus ansiedades durante los Juegos Olímpicos, Biles llevó a cabo un proceso durante su estadía en París, la cual reveló en las horas posteriores a la culminación de todas sus competiciones. En diálogo con la NBC, Simone le atribuyó parte de su éxito en los JJ. OO. a los ejercicios de visualización regulares que realizó con su terapeuta en plena competencia.

“Tuve que ver a mi terapeuta de manera bastante rutinaria“, comenzó Biles. “La vi unas tres o cuatro veces durante todo este proceso, y no importaba si era antes de la competencia o después de las calificaciones, volvía a la Villa Olímpica y me comunicaba; hacía mis sesiones de terapia porque eso es algo rutinario para mí ahora“, siguió, afirmando también que sufría de pequeños episodios de ansiedad entre cada competencia que realizaba.

“Me dio confianza“, señaló sobre sus sesiones de terapia. “Hacemos muchas visualizaciones antes de las competencias para que me sienta lo suficientemente cómoda y segura como para competir. Como es parte de mi rutina diaria, no queremos dejar de hacerlo solo porque estoy al otro lado del mundo“, cerró al respecto. A fin de cuentas, el secreto de Simone Biles para superar su ansiedad en París 2024 fue la constancia con su terapia, siendo asistida por un profesional de la salud mental.

Simone Biles brilló en París 2024 (IMAGO)

Todas las medallas olímpicas de Simone Biles

Río 2016 | Oro – Competición por equipos

Río 2016 | Oro – All-around individual

Río 2016 | Oro – Salto

Río 2016 | Oro – Suelo

Río 2016 | Bronce – Barra

Tokio 2020 | Plata – Competencia por equipos

Tokio 2020 | Bronce – Barra

París 2024 | Oro – Competición por equipos

París 2024 | Oro – All-around

París 2024 | Oro – Salto

París 2024 | Plata – Suelo

Por qué Simone Biles cambió la historia de la gimnasia

Simone Biles no solo logró consagrarse y convertirse en la gimnasta más laureada de la historia de la disciplina, sino que también se ocupó de cambiarla para siempre. Para empezar, la estadounidense creó dos saltos dentro de la gimnasia artística a los que se los llamó Biles I y Biles II. Estos contemplan una gran peligrosidad debido a que una mala caída puede ser mortal.

Para que el salto que lleva el nombre de Yurchenko sea ejecutado propiciamente, es necesario comenzar los giros de espaldas al trampolín para usar toda la fuerza en las piernas y poder realizar el doble carpado (es decir, con el cuerpo en 90 grados, las piernas extendidas y con las manos tomando los gemelos), y se necesita llegar a una cierta altura y velocidad para ejecutar los giros adecuadamente. En caso de no hacerlo de forma correcta, el o la gimnasta se exponen a lesiones gravísimas en la caída, tanto en las piernas si logra caer de pie, o incluso puede exponerse a quedar parapléjico o a morir si cae de cabeza. Por eso recibe el nombre del salto más peligroso del mundo.

Hasta Simone Biles, este salto solamente lo ejecutaban gimnastas masculinos, pero la estadounidense se convirtió en la primera mujer en hacerlo. Como premio, este y otro salto que realizó sobre la disciplina de piso fueron bautizados con su nombre. En París 2024 hizo historia al realizarlo por primera ocasión en la competencia femenina de un Juego Olímpico, algo que terminó siendo clave para el Oro de Estados Unidos en equipos.