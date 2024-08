Simone Biles fue una de las máximas figuras de París 2024. Tanto por su extrovertida personalidad, como sus presentaciones en la disciplina de gimnasia, la estadounidense era una de las atletas a ver en todos los Juegos Olímpicos. Además, Biles tenía un desafío personal que superar luego de haber padecido un alejamiento momentáneo del deporte por su salud mental.

Lo que comezó en Tokio 2020 con un episodio de “twisties” (bloqueo mental en plena competencia), se transformó en una lucha para superar sus problemas de ansiedad. Vaya si lo habrá superado que en París 2024 logró quedarse con cuatro medallas en total sobre cinco posibles. Incluso, obtuvo 3 medallas de oro y una de plata, siendo la gimnasta más galardonada de estos JJ. OO. y de toda la historia.

Su historia de vida, más allá de la gimnasia, posee varias aristas que complejizaron su camino rumbo al estrellato, ya que Simone Biles ha tenido que atravesar varios momentos duros incluso desde sus primeros años. Uno de ellos fue la decisión de sus padres biológicos de abandonarla a ella y a su hermana más chica para que sus abuelos maternos se conviertan en sus tutores legales.

A poco más de una semana desde la culminación de su actuación en París 2024, su madre biológica rompió el silencio y contó el verdadero motivo por el que abandonó a sus hijas y reveló que pretende volver a entablar vínculos con la condecorada gimnasta.

Las declaraciones de la madre biológica de Simone Biles: “Solo le pediría que me perdone”

En diálogo con Daily Mail, Shanon, quien hoy tiene 52 años, habló sobre la razón por la que se alejó de la vida de Simone Biles, acusando su drogadicción como la causante de su decisión de abandonarla para que sus padres la adopten. “Vivo con la esperanza de que llegue el día en que Simone acerque su mano para pedirle perdón por el pasado que no puedo cambiar después de que mi adicción a las drogas me lleve a abandonarla“, comenzó.

En su crudo relato, la madre de Biles soltó: “Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo y (mi padre) no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien“. Además, añadió: “Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando a que ella y Adria (su hermana menor) vuelvan. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante“.

En sinonía con esto, Shanon declaró que espera poder hablar con Simone de manera presencial: “Estoy esperando la oportunidad, pero estoy esperando que ella pueda venir a mí. Sentémonos. Sólo tengo que tener paciencia“, destacó. Luego, volvió a detallar más motivos sobre su abandono: “Tenía que hacerlo, no podía cuidar de mis hijos. Seguía consumiendo y él (su padre, abuelo de Biles) no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien“.

Cambiando de tema, la madre de Biles contó su actualidad, en la que dejó la adicción a las drogas y pudo rehacer su vida: “Soy una adicta en recuperación y siempre lo seré. Pero hay un camino (hacia la recuperación). Tienes que aprender a alejarte de las personas, los lugares y las cosas. Cambia tu rutina y vive tu vida. Vive tu mejor vida. No estoy trabajando en este momento debido a problemas médicos, pero cuando trabajo, trabajo como cajera en Save A Lot“. Respecto a su personalidad, señaló: “No soy la persona que solía ser. Hoy estoy bien. Soy una persona cariñosa. Te daría la camisa que llevo puesta. Soy muy diferente a lo que me han retratado“.

Por último, Shanon le dejó un mensaje en primera persona a Simone Biles: “Me gustaría sentarme y hablar contigo y responder a todas las preguntas que puedas tener. No sé qué te han dicho, pero quiero que escuches la verdad“.

Todas las medallas olímpicas de Simone Biles

Río 2016 | Oro – Competición por equipos

Río 2016 | Oro – All-around individual

Río 2016 | Oro – Salto

Río 2016 | Oro – Suelo

Río 2016 | Bronce – Barra

Tokio 2020 | Plata – Competencia por equipos

Tokio 2020 | Bronce – Barra

París 2024 | Oro – Competición por equipos

París 2024 | Oro – All-around

París 2024 | Oro – Salto

París 2024 | Plata – Suelo

Por qué Simone Biles cambió la historia de la gimnasia

Simone Biles no solo logró consagrarse y convertirse en la gimnasta más laureada de la historia de la disciplina, sino que también se ocupó de cambiarla para siempre. Para empezar, la estadounidense creó dos saltos dentro de la gimnasia artística a los que se los llamó Biles I y Biles II. Estos contemplan una gran peligrosidad debido a que una mala caída puede ser mortal.

Para que el salto que lleva el nombre de Yurchenko sea ejecutado propiciamente, es necesario comenzar los giros de espaldas al trampolín para usar toda la fuerza en las piernas y poder realizar el doble carpado (es decir, con el cuerpo en 90 grados, las piernas extendidas y con las manos tomando los gemelos), y se necesita llegar a una cierta altura y velocidad para ejecutar los giros adecuadamente. En caso de no hacerlo de forma correcta, el o la gimnasta se exponen a lesiones gravísimas en la caída, tanto en las piernas si logra caer de pie, o incluso puede exponerse a quedar parapléjico o a morir si cae de cabeza. Por eso recibe el nombre del salto más peligroso del mundo.

Hasta Simone Biles, este salto solamente lo ejecutaban gimnastas masculinos, pero la estadounidense se convirtió en la primera mujer en hacerlo. Como premio, este y otro salto que realizó sobre la disciplina de piso fueron bautizados con su nombre. En París 2024 hizo historia al realizarlo por primera ocasión en la competencia femenina de un Juego Olímpico, algo que terminó siendo clave para el Oro de Estados Unidos en equipos.