Walter Pérez es una leyenda del deporte argentino y ahora en su nuevo rol de acompañar a los atletas en París 2024 dialogó con BOLAVIP sobre lo que fue la histórica medalla de oro que se colgó José Maligno Torres en BMX.

El ex ciclista que compitió en los Juegos de 1996, 2000, 2004 y 2008 y 2012 y que ganó el oro en Beijing no pudo ocultar su alegría porque el joven de 29 años haya cosechado la primera presea en esta edición olímpica.

-¿Cómo vivieron la medalla de oro de Maligno y qué importante es para el ciclismo?

-Sí, la verdad que sí. Re importante, obviamente. Primero, personal para él. Creo que es un pibe que tiene mucho talento y que en los últimos torneos no venía teniendo la mejor suerte. Pero bueno, hoy tuvo el día y creo que el día más importante del ciclo, como es en el Juego Olímpico. Por suerte pudo lograr todos los trucos que había pensado y bueno, hoy ya estamos festejando esa medalla que pudo ganar.

-Y para el ciclismo, ¿cuánto crees que esto ayuda?

-No, yo creo que ayuda en general, no solo al ciclismo sino es importante siempre que Argentina pueda volver de los Juegos con una medalla de oro. Esperemos que los que todavía están en competencia y los que están por venir también puedan cumplir el sueño de subirse al podio. Así que nada, todavía falta mucho. Empezar con una medalla tan importante como la de José, con una medalla de oro, pero que da ánimos a todos los que están en competencia para poner más fuerza.

-¿Y cómo está el ánimo de la delegación ahí en París?



-Todo bien, todo bien. Siempre el Juego Olímpico es especial, entonces todos los que vienen a los Juegos vienen a ganar y bueno, es difícil la competencia, pero por suerte, Maligno se subió a lo más alto. Sabíamos que estaba la chance, que tiene mucho talento, que es un crack, pero había que competir y hasta que no termine la competencia, hasta que los jueces no den el último puntaje, también es difícil. Ahora ya consumado el hecho ya estamos festejando esa medalla en la Villa, esperando que él llegue para recibirlo como se le merece. Estamos muy contentos.

-Y viste que siempre en los Juegos Olímpicos hay una persona, un deportista, dos, que son como la gran revelación. En este caso fue Maligno, ¿creés que puede haber otro en la Argentina?

-No, como dije antes, el nivel de los Juegos siempre es como más duro para todos los deportes. Él siempre es candidato porque lo ha demostrado en todos los entornos de torneo. En algunos no tenía tanta suerte, pero bueno, ganó la medalla en los Juegos Panamericanos y siempre se perfila como para estar peleando. Y con lo mismo para el resto de los que están jugando, los que están por venir, no es fácil un Juego Olímpico. Es muy difícil estar acá y esta medalla creo que va a contagiar para que los demás vean que no es imposible, que se puede lograr, así que esperemos que así sea.

-¿Qué sería un buen Juego Olímpico para la delegación argentina?



-Yo creo que ya tener 136 atletas es importante. Porque como te dije antes, clasificar no es fácil para ningún deporte. La verdad que si ganamos podemos ganar dos, tres, cuatro medallas más, sería también bueno. Es más o menos el recorrido que siempre tiene la Argentina en los Juegos. Así que nada, por lo menos ya cuando hay un oro, empezás a estar más tranquilo. Pero

el alto rendimiento quiere más y nosotros queremos que todos los equipos y deportistas ganen medallas.