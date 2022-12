Para cualquier ser humano normal, romper un récord mundial es algo único. Para Lionel Messi es algo de todos los días. El mejor jugador del mundo nos acostumbró a hacer historia día tras día y hace unas horas, sin darse cuenta, batió una marca que parecía insuperable.

Esta vez no tiene que ver con ningún gol, ni un pase, ni nada que tenga que ver con lo futbolístico. Resulta que el primer posteo de Leo con la Copa del Mundo estaba relativamente cerca de convertirse en la foto con más "me gusta" de Instagram. Por más insólito que parezca, la imagen que lideraba con 56 millones era la de un huevo. Ya no.

La imagen de Lionel con el trofeo más hermoso ya superó los 59 millones de likes, transformándose así en la publicación con más "me gusta" de la historia de esta red social. Esta cifra la alcanzó durante la madrugada, mientras la delegación aterrizaba en Ezeiza. ¡Locura total!

+ Se viene festejo en el Obelisco

A partir del mediodía, los campeones del mundo arrancarán en Ezeiza una caravana que tiene al Obelisco como destino. Habrá que ver cuánto tiempo tardarán en llegar a ese lugar teniendo en cuenta la inmensa cantidad de gente que hay en las calles. ¡Día histórico!