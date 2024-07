El talentoso futbolista colombiano no la está pasando bien, y en la Academia se preocupan de cara a lo que se viene.

Tras marcharse de Racing para afrontar la Copa América con la Selección de Colombia, la carrera de Juan Fernando Quintero tomó un giro completamente inesperado. Principalmente para el talentoso futbolista de 31 años, quien está viviendo un pésimo momento personal.

El mediocampista no es de las prioridades para Néstor Lorenzo, y se lo hizo saber con la cantidad de tiempo que afrontó en el certamen continental: durante la fase de grupos, de la que el seleccionado cafetero consiguió clasificar a cuartos de final como el líder, el jugador de Racing solamente disputó 1 minuto en lo que fue el triunfo ante Paraguay, el pasado lunes 24 de junio.

Durante los compromisos frente a Costa Rica y contra Brasil, se quedó sentado entre los relevos y debió masticar la bronca de no poder ayudar a sus compañeros. Pero hay una realidad que podría llegar a explicar la razón de su casi nula presencia, ya que Lorenzo no se manifestó al respecto: el vértigo colombiano.

Dentro del campo de juego, Colombia muestra un ritmo altamente intenso, superior al que desarrolla el Nalgón en el fútbol argentino con la camiseta de la Acadé. Y más allá de la calidad que posee, podría entenderse que el entrenador de 58 años prescinde de su zurda mágica porque a la hora de la recuperación del balón tendría un jugador menos.

Aún no está definido cómo alinearán frente a Panamá, a quien deberán enfrentar en los cuartos de final de la Copa América, por lo que el ex River buscará ganarse un lugar en medio de los entrenamientos, ya que desea ayudar a su nación a conseguir el título después de 23 años, dado a que el único campeonato que lograron fue en 2001.

Juanfer Quintero en la Copa América 2024. (Getty Images)

Lo que pagó Racing para sumar a Juanfer Quintero

Una vez que rompió el contrato con Junior de Barranquilla, se produjo el arribo de Juanfer Quintero a Racing, quien le compró el pase y le firmó un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde la dirigencia de la Academia desembolsaron 3.6 millones de dólares.

¿Qué será del futuro de Juanfer Quintero?

En los últimos días se quiso instalar que Juanfer Quintero quería volver a River en este mercado de pases, pero la realidad es que eso no es así. El colombiano es amado por los hinchas del club de Núñez y el cariño es recíproco. Inclusive, el colombiano no ve con malos ojos regresar al Millonario en un futuro, pero sabe muy bien que ahora no es el momento.

Actualmente, el talentoso mediocampista está enfocado en la Copa América y, una vez que termine su participación, deberá regresar a Racing, dado a que es una de las principales piezas para el plantel que conduce Gustavo Costas.