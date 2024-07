Tras su ausencia ante Perú, la Pulga no está descartada para los cuartos de final y el entrenador argentino precisó detalles sobre su situación.

La Selección Argentina hizo los deberes en la primera fase de la Copa América 2024 y accedió a los cuartos de final con puntaje ideal y con la valla invicta en los tres encuentros. Ahora, el torneo toma otra exigencia y Ecuador intentará frenar a los campeones del mundo.

A pesar de la gran fase de grupos, la albiceleste arrastra una preocupación por la lesión que molestó a Lionel Messi ante Chile. El delantero de Inter Miami sufrió una distensión en el aductor derecho y trabaja para reponerse a tiempo tras haber estado ausente ante Perú.

En ese contexto, Lionel Scaloni se refirió a la situación en conferencia de prensa y adelantó que todavía no definió al equipo, teniendo en cuenta las dudas sobre la presencia de la Pulga.

“Vamos a esperar un ratito. Entrenamos dentro de tres horas. Tomaremos la decisión ahí. Un día más siempre es mejor. Tuvimos buenas sensaciones. Vamos a tomarnos este día para definir al equipo. A partir de ahí, en base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos“, explicó.

Y completó sobre la postura de Messi de cara al duelo: “Todavía no hablé de su situación. Me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré seguramente, a un día del partido. Me parecía justo que se tomara su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos una decisión“.

La probable formación de Argentina vs. Ecuador

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Nicolás González.