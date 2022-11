A solo minutos del partido entre Argentina y Polonia y el de México con Arabia Saudita que define a los clasificados a los octavos de final de Qatar 2022, el boxeador reculó y pidió perdón a Leo Messi: "Me dejé llevar".

Canelo Álvarez estuvo en boca de todos en Argentina, México y en el mundo entrero debido a que, sin ningún tipo de filtro, amenazó en redes sociales a Leo Messi por un malentendido propio del boxeador. Es que en concreto, en un video de la intimidad del vestuario de la Selección tras la victoria ante el Tri en Qatar 2022, se pudo observar una imagen en donde Messi se quita los botines cerca de una camiseta mexicana que intercambió y que estaba en el piso debido al sudor.

El pugilista, desconociendo la costumbre de que esto suceda, se ofendió con el capitán argentino y lo invitó a pelear en sus redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, Canelo escribió hace días: "Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!".

En el medio de la polémica generada por Álvarez desde la red social del pajarito, fueron varios los que saltaron a intentar aclararle las cuestiones a Canelo, donde se encontraron el Kun Agüero, Andrés Guardado, Néstor Gorosito y hasta Sergio "Maravilla" Martínez. Todo fue en vano en su momento ya que el boxeador arremetió contra todos. Pero a minutos de los partidos entre Argentina ante Polonia y México frente a Arabia Saudita por la última fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, llegó el pedido de disculpas de parte del mexicano y rápidamente se volvió viral.

Nuevamente en sus redes, Canelo escribió: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí".

Además de sincerarse, Álvarez se explayó en la coyuntura mundialista y le deseó sus mejores deseos a la Albiceleste y a su Selección: "Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final". Fin de una novela que no dejó de ser viralizada en los últimos días.

