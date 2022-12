En el medio de la alegría total por la obtención de la tercera Copa del Mundo para la Selección Argentina, estalló un rumor que indicaba que Dalma y Gianinna Maradona pensaban hacerle un juicio a Lionel Messi por el uso de la marca M10. Tras las acusaciones, fue mayor de las hermanas rompió el silencio en sus redes.

"Yo no puedo entender quién correría el rumor que yo le hice juicio a Messi cuando OBVIAMENTE no es así. No entiendo con qué fin... y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa. Nadie, absolutamente nadie que publicó eso me llamó para saber si era cierto... Y adivinen qué... ¡No es cierto! Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... Pero esto ya es muy fuerte...", escribió en la primera de las tres historias de Instagram que subió.

Luego, agregó: "Y sí, estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice, a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje, y con una bebe que cada vez que se gritaba un gol se ponía a llorar del miedo. Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza, pero son insoportables. ¿Y ahora que le hago un juicio a Messi? ¡Déjenme en paz!".

"En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar, ni me emborraché en el obelisco. Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado (Benjamín Agüero) a la distancia. Hay gente que le gusta grabarse mostrando en las redes todo lo que hace y hablando mucho a cámara. Yo no me siento cómoda, entonces no lo hago. ¡Fin!", cerró.