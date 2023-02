El domingo pasado, en el marco de una nueva fecha de la presente temporada de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint-Germain y Lille protagonizaron un espectáculo que no se olvidará fácilmente. En el mismo, los conducidos estratégicamente por Christophe Galtier se impusieron por 4-3 para consolidarse como los únicos punteros del campeonato.

Hasta entrado el tiempo de adición de la etapa complementaria, el juego estaba empatado 3-3. Kylian Mbappé por duplicado y Neymar habían anotado para los anfitriones, mientras que Bafodé Diakité, Jonathan David y Jonathan Bamba lo hicieron para los visitantes. Sin embargo, todavía había tiempo para una emoción realmente fuerte.

Es que, a los 50 minutos de dicho segundo tiempo, Paris Saint-Germain tuvo a su disposición un tiro libre muy peligroso, fundamentalmente porque quien se hizo cargo del mismo fue Lionel Messi, el mejor jugador del globo terráqueo. ¿Cómo terminó la historia? Con un golazo infernal del reciente campeón del mundo con el seleccionado argentino.

Bajo esa órbita, quien apareció en escena para brindar precisiones sobre lo acontecido fue Lucas Chevalier, joven y talentoso arquero de Lille que no pudo hacer nada para detener el remate de Messi. "Está a 18 metros, justo en el centro. Me pregunto si debo cerrar mi lado abierto o si debo ponerme en el centro para poder salir si supera la barrera. Pido cinco jugadores y mi compañero Benjamin André me dice que coloque la barrera de su lado izquierdo", comenzó señalando.

"Enmascaró su disparo mientras disparó, cerró el pie en el último momento, atravesó el lío de jugadores, volvió a caer. Quizás mi colocación debería haber sido más cerca de mi puesto. Después de eso, es Messi, eh. Si quiere anotar por ese lado, tiene que meterla así. La mete perfectamente. Si no la mete exactamente así, creo que me hubiera quedado con ella", completó.