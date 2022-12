Un jugador de Francia, sin filtro sobre Messi antes de la final: "No me asusta"

Las conferencias de prensa fueron un importante foco de motivación para los jugadores de la Selección Argentina y parece que la final no será la excepción. En la previa del partido del domingo ante Francia, Randal Kolo Muani se refirió a Lionel Messi y dejó una declaración llamativa.

El delantero del Eintracht Frankfurt, que viene de anotar el 2 a 0 en la victoria de los galos sobre Marruecos en la semifinal, fue consultado sobre el capitán de la Albiceleste y contestó sin filtro. "Messi no me asusta", fue lo primero que declaró sobre el 10. Y siguió...

"Ya lo enfrenté cuando estaba en Nantes y no me cambió la vida. Puedo jugar contra cualquiera, es un gran jugador pero, personalmente, no me cambia en nada", soltó el atacante de 24 años. Veremos que pasa después del domingo...

Lo más llamativo de la declaración es que, en ese enfrentamiento que tuvieron cuando jugó contra el PSG, se fue derrotado. Fue 3 a 1 y los goles del club parisino los convirtieron Mbappé, Appiah (en contra), ¡y Messi! Ay...