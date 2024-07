Nueva jornada para un mercado de fichajes que coincide en estas fechas con torneos como la Eurocopa o la Copa América. Argentina cruza los dedos por contar con Lionel Messi para los cuartos de final del certamen ante Ecuador. Desde Barcelona informan que un miembro de la Albiceleste habría sido ofrecido al conjunto culé. Tras caerse lo de Guido Rodriguez, otro jugador de la Scaloneta suena en el Camp Nou. ¿Llega?

Se trata de Leandro Paredes. Reportan desde el Diario Sport que el volante de Roma ha sido ofrecido al Barcelona. Todo esto pese a tener todavía un año de contrato por la capital italiana. El conjunto culé y su directiva buscan nombres para una demarcación de 5 donde la salida de Sergio Busquets y la ausencia de un reemplazante de peso dejó una gran factura en los últimos 12 meses. Es un problema a solucionar de inmediato.

Paredes viene de cumplir 30 años días atrás y de un final de temporada más que satisfactorio junto a Roma. Disputó un total de 49 partidos y donde desde la salida de José Mourinho terminó de dar un paso al frente con Daniele De Rossi en el banco de suplentes. Esperan por la ciudad condal que su contrato hasta el 2025 baje los costes de una operación que va de la mano con las necesidades de la entidad. Se busca un volante de primera línea y Leandro solo tiene una valoración de 8 millones de euros en portales como Transfermarkt.

Pero ni mucho menos es el único que ha sonado para dicho rol en Barcelona. Su nombre surge como una posibilidad luego de ver como otros se han caído por cuestiones económicas o ausencia de garantías para traerles al Camp Nou. Martin Zubimendi o Mikel Merino de Real Madrid, Amadou Onana y finalmente Guido Rodríguez ya han aparecido en la hoja de ruta de un proyecto donde tanto Hansi Flick como Deco apuestan por reforzar dicha zona del campo.

Leandro Paredes fue ofrecido al Barcelona en las últimas horas: IMAGO

¿Gusta en Barcelona? Sport habla de Paredes como una alternativa, más ni mucho menos como una prioridad. En caso de no poder ir por un gran nombre, se buscará talento joven o promesas que no cuesten tanto dinero en el Camp Nou. Que renueve en Roma para llegar cedido al Camp Nou es ahora mismo la hoja de ruta más viable para soñar con ver al ex Boca Juniors como dueño de un lugar que más de 12 meses después, sigue extrañando a Sergio Busquets.

¿Por qué no llegó Guido Rodríguez al Barcelona?

Ambas partes tenían un acuerdo verbal que debía concretarse en firmas hasta el 31 de mayo. Guido era agente libre y podía llegar al club que quisiese, pero Barcelona no consiguió darle seguridad de poder ser inscrito de cara a la próxima temporada. Todo estaba acordado en cuanto a montos de contrato y otros ítems, pero la económica culé impidió que el volante fuese blaugrana.

Los números de Leandro Paredes en el fútbol europeo

Tras 31 partidos y 5 goles en Boca Juniors empezaba una aventura por el viejo continente. Chievo, Roma, Empoli, Zenit, PSG, Juventus y nuevamente la Loba componen el paso de Paredes por un fútbol europeo que veremos si le lleva a Barcelona. 351 partidos, 25 goles, 37 asistencias y un total de 11 títulos locales, el resumen del ex Boca al otro lado del Atlántico.