PSG derrotó a Niza el pasado sábado en un partidazo que culminó en un 2 a 1 justamente a favor de los parisinos. Allí, Leo Messi abrió la cuenta a los 28 minutos mediante un tiro libre excelso que significó la apertura del marcador, además de un récord en su cuenta personal al superar la línea de los 60 tantos desde ese medio, y el primero de ellos con la camiseta del club capitalino.

El gol restante llegó sobre la hora en los pies de Kylian Mbappé, quien ingresó desde el banco de suplentes a falta de media hora para el final del cotejo. Y para la visita fue Gaetan Laborde quien convirtió lo que había sido el empate en 1 transitorio apenas comenzó el segundo tiempo.

Sin embargo, al margen de los tres goles del partido, en las últimas horas se hizo viral una jugada aislada de Messi en donde el astro rosarino realizó una jugada completamente imposible.

¿Qué hizo? Al intentar sacarse la marca férrea del volante Mario Lemina, Leo cayó al suelo, pero sin dar la pelota por perdida, antes de tumbarse por completo en el campo de juego le dio un pase en profundidad a Mbappé que terminó sin aprovecharse, pero sin dudas que es destacable la acción de Leo de no ceder el balón nunca.

De hecho, muchos usuarios en las redes comentaron sobre la jugada en sí y la comparaban con animaciones de la serie "Supercampeones", la cual relataba la carrera del futbolista Oliver Atom. Si, así de atípico fue lo que hizo Messi en la jugada que se viralizó. Para cualquiera sería imposible, para él no fue más que algo sencillo para no ceder la posesión. No trates de entenderlo. Mirá el video.