Lo que comenzó con un video de TikTok terminó siendo un escándalo. En pleno vestuario de la Selección Argentina, tras vencer a México por 2-0, Lionel Messi fue captado en cámara pateando sin malas intenciones una camiseta de la Tri que había intercambiado y hasta el boxeador multicampeón Canelo Álvarez se sumó a la polémica.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", posteó el célebre pugilista que no tuvo pelos en la lengua a la hora de desafiar al capitán de la Albiceleste por lo ocurrido.

A la "fiesta" también se sumó el controversial periodista Álvaro Morales, quien publicó un video a través de su cuenta de Twitter mofándose del "10" campeón de América. "Veo que Messisito es muy machito para patear nuestra camiseta, ¿no?", expresó el nacido en Guatemala mientras movía sus dedos.

En la previa al Argentina-México, Morales ya había tenido un cruce con su colega criollo Daniel Avellaneda, pero la jugada le terminó saliendo mal. "El que más arriba se sienta, más duro será el golpe. Y ahí estaré yo para burlarme de todos ustedes", expresó el corresponsal de ESPN imaginando una victoria de la Tri. Todo lo contrario.