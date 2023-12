Producto de la temprana eliminación de Inter Miami en la MLS y del parate de las competencias internacionales de selecciones, Lionel Messi comenzó un proceso de inactividad que culminará recién en enero, cuando se reencuentre con sus compañeros del equipo estadounidense para dar inicio a la pretemporada y disputar los primeros partidos amistosos del nuevo año.

El parate que en un primer momento podía generar preocupación en torno a la Selección Argentina sospechando que la falta de ritmo podía influir de manera negativa, pasó a ser una circunstancia ideal si se tiene en cuenta que el capitán finalizó con una lesión muscular su última presentación, por Eliminatorias y ante Brasil en el Maracaná, debido a que le dará el tiempo necesario para recuperarse sin estar condicionado por la proximidad de cualquier tipo de competencia.

Consciente de la necesidad de mantenerse a tope desde lo físico, Messi no pierde el tiempo y este lunes compartió sesión de gimnasio con Antonela Roccuzzo, algo que ella misma se encargó de confirmar compartiendo con sus seguidores una historia de Instagram que lo muestra en Modo Animal, haciendo dominadas con peso extra.

“Así se arranca el lunes”, había anticipado Antonela en una historia previa que solo mostraba el ingreso al gimnasio del entrenador y amigo personal de la familia Bret Contreras, también conocido en los Estados Unidos como The Glute Guy, es decir, El Chico del Glúteo.

En la siguiente historia compartida por la mamá de Thiago, Mateo y Ciro se puede ver al propio Contreras supervisando el exigente ejercicio de Lionel Messi, que para no perder la costumbre luce un pantalón de entrenamiento de la Selección Argentina con la que disputará una nueva edición de la Copa América el año próximo.

¿Cuál será el primer partido que disputará Messi en 2024?

Tras su participación con la Selección Argentina de la última doble fecha de Eliminatorias de CONMEBOL, luego de sufrir una molestia muscular en el duelo disputado ante Brasil en el Maracaná, Lionel Messi inició un prolongado período de inactividad que finalizará recién el próximo 19 de enero, cuando Inter Miami dispute un amistoso ante la Selección de El Salvador en la capital de dicho país.

Primera temporada completa con Inter Miami

2024 también representará para Lionel Messi la posibilidad de disputar su primera temporada completa con Inter Miami, para intentar que esta vez el equipo sí consiga sellar su boleto a los playoffs de la MLS y cerrar así el próximo año peleando por el título. Además, podrá defender el título conseguido en la Leagues Cup y tendrá la oportunidad de hacer su estreno absoluto en la Liga de Campeones de Concacaf, que otorga un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Si bien el calendario oficial de Inter Miami para sus partidos de la temporada no está confirmado, los hinchas ya agotaron los abonos para no perderse ninguno de estos encuentros. Según The Athletic, apenas dos semanas después del final de año para este club, ya no hay más abonos, pese a que los precios se duplicaron con respecto a los del año pasado.