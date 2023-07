En el fútbol de Estados Unidos, como así también a nivel mundial, se generó una enorme revolución por el arribo de Lionel Messi a las filas de Inter Miami. Después de 20 años en los torneos de la élite europea, el rosarino campeón del mundo en Qatar 2022 buscó la tranquilidad de la MLS para poder disfrutar de su familia mientras sigue destilando magia sobre el verde césped.

Sin duda alguna, la gestión que llevaron a cabo David Beckham y Jorge R. Mas fue superlativa. E incluso, por momentos, impensada. Si bien en los equipos de la MLS se maneja una economía completamente diferente al de otras ligas, como aún es un deporte que está en pleno crecimiento, no es tan competitivo como puede darse en otros países. Pero a la Pulga no le importó.

Después de que Messi disputara dos partidos con la camiseta de Inter Miami, con la que ya lleva tres goles (uno a Cruz Azul, en su debut, y dos a Atlanta United), fue el propio Beckham quien dialogó con el periódico The Athletic y confesó que se enteró de la manera más desopilante que el 10 ya había dado el visto bueno para ponerse la camiseta rosa.

“Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar” , aseguró el ex mediocampista de la Selección de Inglaterra y de Manchester United. Tras la noticia, se desveló y confesó que el constante ruido despertó a su esposa, Victoria, quien le pidió que apagara el teléfono. Pero era imposible: “¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!” , aseguró que fue lo que le expresó a la cantante de Spice Girls.

Más allá de que podría haber generado una ruptura marital por el simple hecho de un mensaje en WhatsApp durante la madrugada, David Beckham también aseguró que una vez que vio los mensajes, se puso en contacto con Jorge R. Mas, su socio, para entablar algunos detalles y continuar celebrando la aceptación del mejor futbolista del mundo, algo que también hicieron cuando lo presentaron el domingo 16 de julio, y en los primeros dos encuentros que disputó con la camiseta de The Herons.

Así está Inter Miami en la tabla de la Leagues Cup / MLS

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Inter Miami 6 2 2 0 0 6 1 +5 2 Cruz Azul 0 1 0 0 1 1 2 -1 3 Atlanta United 0 1 0 0 1 0 4 -4

El próximo partido del Inter Miami de Messi

El equipo de Gerardo “Tata” Martino jugaría entre el martes 2 y jueves 4 de agosto por los 32avos de final de la Leagues Cup 2023, pero aún debe definirse quién será su rival.