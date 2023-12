En los objetivos planteados a cumplir en la temporada MLS 2023, tres eran los torneos que buscaba ganar Inter Miami. Claro, no iba a ser nada fácil, pero contaron con un refuerzo de la talla de Lionel Messi. Al final, ganaron una de las tres competencias, y en vísperas del 2024 ya tomaron una decisión con el jugador que habló de la condición física de Leo.

¡David Beckham no dudó! En Inter Miami se dio un antecedente parecido, ya que el arquero Nick Marsman dijo que el equipo no estaba preparado para la llegada de Leo Messi y un mes después fue despedido del equipo. Claro está, no era el portero titular y venía de solo jugar un partido en la US Open Cup.

Frente a la llegada de Messi había dos escenarios posibles: se potencian tus habilidades o no puedes seguirle el ritmo a uno de los mejores jugadores de la historia. El protagonista de esta historia fue titular en todos los siete partidos que Leo disputó en la Leagues Cup y cuando parecía entenderse de buena manera, el equipo tomó una decisión que definió su futuro.

Lionel Messi apenas había jugado seis partidos y ya iba a tener la posibilidad de ganar el título de la Leagues Cup 2023. Así que Dixon Arroyo confesó el impacto inmediato que tuvo el jugador argentino: “La motivación más grande es tenerlo a Messi acá. Es un gran jugador, pero no solo él, también a Sergio (Busquets) y Jordi (Alba). Viéndolos te motivan para crecer y ganar títulos (…) Messi es un gran referente, capitán, siempre te está hablando. Lo mejor de él, es que solo piensa en ganar, y eso se te pega”.

La seguidilla de 7 partidos en menos de un mes le pasó factura a Leo Messi, por lo que decidió descansar en la derrota de Inter Miami 5 a 2 contra Altlanta United. Fue en ese momento donde Dixon Arroyo habló de la condición física del argentino: “Está bien, se podría decir que está al cien. Un jugador que juega tantos partidos va a tener fatiga y por ahí le tocó parar, pero ahora está al cien”. ¿Qué pasó al siguiente partido? Lionel pidió el cambio a los 37 minutos por una lesión en el músculo posterior derecho.

Inter Miami despidió al jugador que habló de la condición física de Messi

Luego de hablar la condición física de Lionel Messi, Dixon Arroyo, mediocampista ecuatoriano de 31 años, recibió la noticia que Inter Miami y David Beckham decidieron no darle un nuevo contrato para la temporada 2024. Dicho esto, la MLS hizo oficial que entró en la lista de jugadores elegibles para el Draft de reingreso de la MLS 2023 y podrá ser elegido por cualquier otro equipo de la liga de Estados Unidos en las dos etapas del Draft. Estas se llevarán a cabo el 14 de diciembre a las 13:00 ET y el 21 del mismo mes con horario por confirmar.

Se confirmó el partido amistoso entre Messi y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Antes de que se confirmara la salida de Dixon Arroyo, Inter Miami hizo oficial que jugará dos partidos amistosos en Arabia Saudita contra Al-Hilal SFC y Al Nassr FC el lunes 29 de enero y el jueves 1 de febrero, respectivamente. Ambos partidos serán a las 13:00 ET (15:00 ARG). Esto quiere decir que Leo Messi y Cristiano Ronaldo volverán a jugar un partido amistoso cuando Inter Miami enfrente al Al Nassr. La última vez que jugaron fue en la victoria del París Saint-Germain 5 a 4 contra el equipo Riyadh Season del 19 de enero de 2023. Mientras que Messi marcó un gol y CR7 anotó dos.