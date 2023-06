El próximo 18 de junio, un día antes que la Selección Argentina dispute ante Indonesia en Yakarta su segundo partido de la presente Fecha FIFA, estarán cumpliéndose seis meses desde la conquista de la tercera Copa del Mundo en Qatar.

Desde entonces, todo ha sido felicidad, algarabía, elogios, reconocimientos, clamor popular a donde quiera que vaya el grupo de futbolistas que, liderados por Lionel Scaloni como entrenador y por Lionel Messi dentro de la cancha, alcanzó la gloria máxima.

Sin embargo, tal vez por primera vez desde entonces, Toti Pasman cortó con ese clima apuntando nada menos que al capitán y soltando una frase que bien podría poner fin al estado de paz entre la prensa y la Selección. “Yo a Messi ya no le creo más nada”, dijo para abrir su programa en radio La Red.

“Estuvo seis meses haciéndonos la novela rosa. Que me voy al Barcelona, que me voy a almorzar con Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto, que Antonela anota a los pibes en el colegio por Barcelona. Y después se va al Inter Miami”, agregó sobre su reciente decisión para la continuidad de su carrera.

También hizo referencia a sus últimas declaraciones que volvieron a poner en duda, casi a descartar, su participación en el Mundial de 2026: “Esto del Mundial, ya lo dijo en Qatar. Dijo que era su último partido y juega el jueves en China contra Australia. Después del 2016 había dicho ‘esto no es para mí’. Le pusieron un videito en el subte y volvió. No le creo más nada. No porque sea un deshonesto, pero es un pibe cambiante. Nos bolaseó a todos durante seis meses que su vida era Barcelona y se va a Miami”.