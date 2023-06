Se conoció de forma oficial que en cuanto culminen los detalles que él mismo dejó en claro, Lionel Messi se convertirá en el nuevo jugador de Inter Miami en lo que va a ser la incursión dentro de la Major League Soccer (MLS). El vínculo sería por dos años mas varios detalles tanto económicos como también televisivos, y hasta la continuación de un arreglo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino.

Ante la noticia conocida luego de su no renovación de contrato con PSG además de la trunca negociación con Barcelona, la realidad es que la “Pulga” se presenta en un certamen que posee varios encuentros por delante ante su arribo. Ahora bien, observar tanto al rosarino como la liga entera no es fácil, ya que la MLS como el US Open Cup y la Leagues Cup (certamen que participa la Liga MX) tienen una sola vía para mirarlo: MLS Season Pass en Apple TV+.

Por supuesto que la plataforma no es de fácil acceso ya que el mismo requiere una suscripción, como también el hecho de que su irrupción aún no es un hecho en el país. Es por eso que vamos a conocer cuánto cuesta en el país poder observar a Lionel Messi jugar en Inter Miami por Apple TV+, ya sea de forma mensual como también contratarlo por todo el año.

¿Cuánto sale en Argentina ver a Lionel Messi por Apple TV de forma mensual y por toda la temporada?

Ver a Lionel Messi jugar en Inter Miami por la MLS Season Pass de Apple TV+ tiene un precio de 14,99 dólares al mes o 99 dólares si realizás la paga anual, por lo que cada conversión tiene un monto de 6566 pesos por mes y 43262 pesos por año. Aquí se toma en cuenta únicamente el paquete destinado al fútbol estadounidense, sin tener de referencia el costo de la plataforma para observar películas y series.

Estos números VARÍAN según el precio del dólar OFICIAL en el país, además de que a esa cuenta hay que añadirle la suma del 74% de impuestos aplicados a servicios de streaming, que hoy por hoy alcanza los $3062. Para ser más específicos, este porcentaje surge de los siguientes aspectos:

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%

Impuesto por resolución 5.232/2022 del 45%* a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Suma total: 74%.

Modo de tarifa Mensual Anual Apple TV+ (6,99 dólares) y MLS Seasson Pass 19,98 dólares (8751 pesos) 79 dólares (22357 pesos) MLS Seasson Pass (sin suscribirse a Apple TV+) 14,99 dólares (6566 pesos) 99 dólares (43262 pesos)

¿Existe una opción gratuita de ver los partidos de la MLS?

Sin necesidad de estar adherido al MLS Seasson Pass, el certamen de la liga estadounidense suele brindar seis partidos “gratuitos”, aunque para ello tendrás que únicamente estar suscripto a Apple TV+.