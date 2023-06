Si Lionel Messi arribó a Inter Miami, entonces todo puede ser posible en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Ahora, quien podría añadirse, dada su situación conflictiva en el París Saint-Germain, es Neymar Júnior, quien ya lanzó una señal con la que permite soñar respecto a un posible reencuentro con el argentino antes de lo pensado.

La semana pasada, bajo el marco de la salida del Campeón del Mundo del PSG, ambos intercambiaron mensajes mediante sus cuentas de la red social Instagram. Allí, los futbolistas sudamericanos manifestaron su pesar por los resultados esquivos, pero resaltaron los momentos que nuevamente volvieron a vivir en el día a día tras compartir cuatro años en el Fútbol Club Barcelona.

Y si bien el ida y vuelta tuvo pinta de despedida, la historia de la dupla podría tener una inesperada continuidad. O por lo menos, así lo permitió suponer el propio Neymar Júnior con el guiño que le lanzó al Inter Miami en el anuncio que realizó en sus usuarios verificados de redes sociales sobre el arribo de Lionel Messi.

El brasileño le dio like a la publicación con la que el conjunto de la Major League Soccer hacia un repaso de los diferentes reportes que circularon en medios de todo el mundo con los que daban a la Pulga una vez más en el Fútbol Club Barcelona o más cerca del Al Hilal de Arabia Saudita.

Neymar sigue ligado al PSG hasta junio del 2025

Tanto Neymar como el París Saint-Germain buscan una salida prolija. El brasileño fue uno de los focos con los que la afición del conjunto parisino descargó su furia por los resultados adversos, sobre todo, en la Champions League, por lo que el ambiente entre las partes no es para nada el mejor. No obstante, su transferencia no será nada fácil, dado que su contrato vence recién en junio del 2025.