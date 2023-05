Lionel Messi está transitando, finalmente, sus últimas semanas en París Saint-Germain, club donde no ha recibido un trato a la altura de un futbolista de sus cualidades. En ese sentido, enterate cuándo jugará su último encuentro y cuándo vence su contrato en Francia.

+ ¿Cuántos partidos le quedan a Lionel Messi en PSG?

El capitán de la Selección Argentina tiene tan sólo tres partidos por delante en París Saint-Germain, antes de marcharse del club:

vs. Auxerre (V): domingo 21 de mayo, a las 15.45 horas.

domingo 21 de mayo, a las 15.45 horas. vs. Strasbourg (V): sábado 27 de mayo, a las 16.00 horas.

sábado 27 de mayo, a las 16.00 horas. vs. Clermont (L): sábado 3 de junio, a las 16.00 horas.

Todos ellos corresponden a la Ligue 1, ya que es la única competencia donde el equipo se encuentra vigente: fue eliminado tempranamente de la Champions League y de la Copa de Francia.

+ ¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi en PSG?

El vínculo contractual del delantero albiceleste en París Saint-Germain se extiende hasta el próximo 30 de junio del corriente año. Si bien la junta directiva le realizó una buena propuesta de renovación, el futbolista tiene decidido no continuar luego de la fecha de caducidad del contrato.

+ ¿Dónde seguirá su carrera Lionel Messi tras salir de PSG?

Hasta el momento, el futuro del “10” no se encuentra definido. Si bien Barcelona, el club donde pasó la mayor parte de su carrera, está haciendo todo lo posible para concretar su regreso, La Liga de España aún no aprobó su llegada y no es un hecho. El atacante tiene ofertas de Inter Miami y Al-Hilal, pero su objetivo es seguir jugando en Europa. ¿Qué será de su devenir futbolístico?