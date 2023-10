Lionel Messi lleva ya tres partidos sin estar presente en Inter Miami y anteriormente se perdió otros dos por una lesión muscular que se dio producto del desgaste físico que arrastró en los últimos meses. En estos cinco encuentros en los que Leo no estuvo presente, el conjunto de Tata Martino cayó en dos oportunidades, empató en otras dos y solo ganó un partido.

Esta negativa racha que atraviesa el club de Miami en el sprint final de la temporada regular de la MLS podría complejizarse si Inter no gana este próximo sábado ante FC Cincinatti, ya que una caída en dicho cotejo haría casi imposible su clasificación a la fase de Playoffs, por lo que se pondría fin a su temporada de manera prematura.

En Inter Miami apuntan a que Messi esté de vuelta para dicho duelo frente a los punteros de la conferencia este, pero lo cierto es que el encuentro contra Cincinatti supone de una gran complejidad y resulta determinante para el destino del conjunto de Martino.

Además de dicho partido ante los de Luciano Acosta y Álvaro Barreal, Inter también debe enfrentar dos veces a Charlotte FC y allí concluirá su participación en la temporada regular de la MLS 2023. Para lograr acceder a la postemporada, en donde se desarrollarán los playoffs, deberá ganar los tres partidos y depender de otros resultados para llegar a los puestos que dan la wildcard para ingresar como el último clasificado ganando un mano a mano previo.

En caso de no hacerlo, Inter Miami y por ende Messi podrían quedarse sin partidos oficiales por ¡4 meses!, ya que no habrá competencia en Estados Unidos para “Las Garzas” desde fines de octubre hasta fines de febrero. Por lo tanto, en caso de no sumar 9 puntos sobre 9 posibles en los últimos tres partidos de la temporada, el conjunto de David Beckham estará un largo tiempo sin duelos oficiales.

El próximo partido de Inter Miami

El equipo del Tata Martino por la fecha 37 de la MLS recibe a Cincinnati, en lo que podría ser la vuelta de Messi a la convocatoria.