Inter Miami debuta este miércoles 21 de febrero en la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS). El conjunto de la Florida que tiene como principal figura a Lionel Messi enfrenta a Real Salt Lake como local. Entre los nombres propios a conocer de parte del rival del último campeón de la Leagues Cup aparece un técnico argentino como Pablo Mastroeni.

Dirige a los Royals desde 2021, aunque en su etapa como jugador supo jugar en la selección de los Estados Unidos y hasta enfrentó en alguna ocasión a Lionel Messi. Pero, lo más llamativo, es su historia de vida cuando tuvo que trabajar por lejos del fútbol.

Cuando fue despedido como entrenador de Colorado Rapids tuvo que afrontar un difícil momento en el que debió tomar otros trabajos, por fuera de lo que representa el deporte. Cuando un amigo, dueño de una empresa de agua, le dio una oportunidad, no dudó en hacer trabajos manuales y en condiciones difíciles.

“Necesitaba trabajar, salir de casa. Necesitaba empezar a sentirme vivo nuevamente. Así que vamos a hacerlo, me dije. Me presenté en el taller, me puse las botas de goma, y me subí al camión. Salté a una zanja y me lanzaron una pala. Básicamente estaba asegurándome de que no estuviéramos cortando ninguna línea eléctrica, gas o cualquier otra línea de agua conectada a las casas. Me pagaban 18 dólares la hora. Y estaba trabajando de nueve a cinco, llegaba a casa todos los días exhausto. Estaba sentado en una trinchera, cubierto de lodo“, contó en una entrevista a Grant Wahl.

La carrera como futbolista de Pablo Mastroeni

Antes de esta situación tras su tiempo sin entrenar, Pablo Mastroeni destacó como futbolista profesional donde hizo toda su carrera en los Estados Unidos. Si bien se considera hincha de Boca, de acuerdo a lo publicado por Infobae, hizo prueba en Ferro antes de volver a entrenarse en los Estados Unidos. También llegó a ser vinculado con River Plate y San Lorenzo.

Sin embargo, optó por la formación en los Estados Unidos y estudió en la Universidad de Carolina del Norte. Empezó a coquetear con el profesionalismo al jugar en Tucson Amigos para luego ser seleccionado en el draft por Miami Fusion donde jugó cuatro años antes de llegar libre a Colorado Rapids donde estuvo once años. Se despidió del fútbol en 2013, aunque jugó seis meses con Los Angeles Galaxy.

Su buen trabajo jugando para Miami y Colorado hizo que tenga oportunidades en la selección de los Estados Unidos. Jugó 65 partidos internacionales y llegó a formar parte de los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Tras su retiro, se dedicó a entrenar.

La carrera de entrenador de Pablo Mastroeni y cómo volvió a la MLS

Colorado Rapids lo tuvo por tres años en el banco de suplentes antes de su despido. Si bien tuvo una temporada positiva, los malos resultados de la siguiente hicieron que la franquicia lo despida. Fue allí cuando tuvo que recurrir a otro trabajo. Al final, para salir de ese empleo, lo volvieron a llamar de la MLS.

“Recibí una llamada de la MLS, querían que fuera a ayudar con algunas cosas de Playoffs. Y Tab Ramos me llamó y me preguntó si quería unirme a él en Houston“, comentó al citado periodista. Estuvo en Houston Dynamo una temporada hasta que pasó a las órdenes de Freddy Juárez en Real Salt Lake en 2021. Hasta el día de hoy luego de haber sido hasta técnico interino continúa en esta institución.