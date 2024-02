Lionel Messi grabó un video para explicar su ausencia en Hong Kong con Inter Miami: "No fue por temas políticos"

Inter Miami hizo gira por Asia durante enero y febrero de este 2024 para realizar la pretemporada de la MLS fuera de Estados Unidos. Aprovechando la Messimanía, el conjunto de Gerardo Martino viajó a Hong Kong y Japón para enfrentar al combinado de la liga del primer país visitado y luego ante el Vissel Kobe japonés, en donde obtuvo una victoria y una derrota respectivamente.

En aquel triunfo 4 a 1 ante Hong Kong XI, Inter Miami no contó con la presencia de Leo Messi en el campo de juego por cuestiones físicas. Lógicamente, que el astro mundial no haya jugado despertó desilusión en el país asiático, y en paralelo se llenó de especulaciones respecto al motivo por el que no fue parte del equipo estadounidense.

Para terminar con todo tipo de versiones, el propio Leo Messi grabó un video en el que explicó el motivo de su ausencia. “He leído y he escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas“, comenzó fuertemente el campeón del mundo.

Luego, siguió: “Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones“.

Para dejar aún más clara esta cuestión vinculada a lo extradeportivo, Leo añadió: “Desde que empecé mi carrera que tengo una relación muy cercana, muy linda con China, he hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas, como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir, tanto con Barcelona, con la Selección“.

Sin dar muchos más rodeos, Messi reveló el verdadero motivo de su ausencia en aquel partido: “Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté el día anterior con la gente que había en el entrenamiento entrenar y hacer los refuerzos por toda la gente que había. No podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente por todo lo que se viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente“.

Para cerrar, Leo fue contundente con las noticias falsas que circularon alrededor de este suceso: “Creo que ya lo había dicho, pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando. Como siempre, mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China, que siempre lo he tenido y lo sigo teniendo. Espero que nos podamos ver pronto otra vez. Un abrazo grande y lo mejor. Cuídense. Chau“. Clarito.

Tata Martino habló de la condición física de Messi

Luego del empate 1 a 1 ante Newell’s en el amistoso de Inter Miami del pasado 15 de febrero, el DT del conjunto rosa habló de cómo se encuentra Messi a nivel físico: “Yo lo veo plenamente recuperado. Lo llevamos de a poco. En Tokio hizo 30 minutos, esta noche hizo casi 60. La idea es que llegue bien, preparado, para el día 21. Por lo visto hoy en campo y la manera que aceleraba, se asoció y llegó al área. Creo que va a llegar bien al comienzo de la liga“, expresó el Tata.

Las primeras cinco fechas de Inter Miami en la MLS

Fecha 1: Inter Miami vs. Real Lake City | miércoles 21 de febrero

Fecha 2: LA Galaxy vs. Inter Miami | domingo 25 de febrero

Fecha 3: Inter Miami vs. Orlando City | sábado 2 de marzo

Fecha 4: Inter Miami vs. CF Montreal | domingo 10 de marzo

Fecha 5: DC United vs. Inter Miami | sábado 16 de marzo