La denuncia pública que hizo el guardaespaldas de Messi tras el Balón de Oro 2023

Una vez más, la historia del fútbol y Lionel Messi se cruzaron en el camino, pero… Cuando todo parecía felicidad, festejo y alegría, por el octavo Balón de Oro del jugador argentino, el guardaespaldas de Leo sorprendió con una denuncia pública tras la gala del famoso premio que entrega la Revista France Football.

Desde que Messi se convirtió de manera oficial en jugador de Inter Miami el 15 de julio de 2023, cada vez que lo veían aparecía una sombra detrás suyo que no dejaba que nadie se le acercara. Ese era Yassine Chueko, quien pasó de ser supuestamente un exmiembro de la Armada de Estados Unidos a ir y acompañar al ’10’ argentino en la ceremonia del Balón de Oro 2023.

El portal The Athletic publicó un artículo sobre el famoso guardaespaldas de Lionel Messi en el que el entrenador Gerardo Martino desmintió que Chueko haya sido parte de las fuerzas armadas de USA. No sería lo primero que tendrían que desmentir sobre Yassine, ya que fue el mismo miembro de la seguridad del jugador argentino que denunció una información sobre él.

Luego de que ‘El Tata’ Martino le dijera a The Athletic que Yassine Chueko “jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”, llegó la hora de que fuera la compañía inseparable de Leo Messi en la gala del Balón de Oro 2023.

Mientras que Ibai intentó que el guardaespaldas de Messi lo saludara mientras transmitía por Twitch la ceremonia del Balón de Oro 2023, la cuenta de Instagram CBS Sports (Deportes) Golazo publicó el siguiente mensaje sobre Chueko cuando cuidaba a Leo en el avión privado mientras se tomaba una fotografía con uno de los dueños deInter Miami, Jorge Más: “Ya sea en el campo, en la alfombra roja o a 36.000 pies de altura, el guardaespaldas de Lionel Messi siempre está mirando”. Después de todo esto, llegó la denuncia pública del mismísimo Yassine.

La denuncia pública que hizo el guardaespaldas de Messi tras el Balón de Oro 2023

Por medio de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 267.000 seguidores, Yassine Chueko no solo publicó la foto con Lionel Messi y el Balón de Oro 2023, el guardaespaldas de Leo también denunció de manera pública una cuenta en redes sociales que no es suya y que cuenta con más de 18.800 seguidores: “Falso, no tengo TikTok”.

El dinero que gana el guardaespaldas de Lionel Messi

A pesar de que no es exmarino de la Armada de Estados Unidos, Yassine Chueko si es experto en artes marciales mixtas y, según el diario The Distin y El Heraldo Deportes de México, tiene un salario mensual de US$250.000, unos $3 millones de dólares al año, por ser el guardaespaldas de Leo Messi. Además, también se le ha visto cuidando a Antonela Roccuzzo y los tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, del jugador de Inter Miami.