El 16 de julio será un día especial para la Major League Soccer, debido a que en el DRV PNK Stadium se realizará la presentación de Lionel Messi como jugador del Inter Miami, equipo que se encuentra en el último puesto de la Zona A, a falta de 17 partidos para el final de la fase regular.

La llegada del capitán de la Selección Argentina al equipo de David Beckham, ha generado un gran revuelo, y en las últimas horas, el periodista Pablo Maurer del medio The Atletic, compartió un texto en el que revela que un técnico anónimo de la MLS pidió que los árbitros traten a Messi como se lo trató a Michael Jordan en la NBA.

Esto se debe, a que el capitán argentino llega a la MLS como Campeón del Mundo y siete veces ganador del Balón de Oro, lo cual hace que se ponga una atención extra en él y quizá tengan un mayor cuidado, aunque sin descuidar el trabajo que se hace en cada partido de la liga estadounidense.

Referido a lo que podría ser este accionar de los árbitros, Baldomero Toledo, ex árbitro de la MLS, explicó: “Como árbitros, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo y forma de definir el juego. Tenemos nuestras propias formas de proteger a los jugadores. Tenemos que ser proactivos, tenemos que sancionar faltas, tenemos que castigar a cualquier jugador que haga una entrada estúpida. Nadie, ni siquiera mi propio jefe me dijo nunca ‘no olvides que tienes a ese tipo en el campo, asegúrate de que no sea un objetivo para los jugadores’, no. Simplemente lo sabíamos. No necesitábamos que nos dijeran eso”.