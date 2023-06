Luego de finalizar la gira por Asia con la Selección Argentina y de disfrutar de sus vacaciones con su familia, Lionel Messi emprenderá un nuevo destino en su carrera futbolística, al sumarse al Inter Miami de los Estados Unidos, a partir de la próxima temporada, tras quedar libre del PSG.

Referido a la llegada del capitán de la Selección , Gareth Bale, el ex delantero galés que jugó en la liga estadounidense durante sus últimos seis meses de carrera profesional, le dejó un mensaje a Messi, comentándole lo que será esta nueva experiencia.

“Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado”, comenzó el galés, que agregó: “Se celebran todas las victorias como si hubieran ganado el campeonato”.

Y cerró, analizando: “Hay cosas como los viajes largos, la humedad… pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para EE UU, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más”.