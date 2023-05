La noticia sorprendió a todos y comenzó a desandar un camino que, si bien parecía juzgado, aún guardaba algo de misterio. Paris Saint Germain decidió sancionar a Lionel Messi por su viaje a Arabia Saudita y desde Francia ya confirman que el astro argentino no seguirá en ese club en la próxima temporada.

Lo cierto es que, en este contexto, y si bien aún quedan algunos partidos para que el capitán de la Selección Argentina se despida oficialmente del club parisino (intentará irse como campeón de la Liga de Francia), varias son las especulaciones respecto a su futuro y hay algunos equipos que aparecen en su horizonte.

BARCELONA

Sin dudas, la opción más viable y de la que más se está hablando. El regreso de Messi a su casa hoy sigue en veremos por cuestiones más que nada económicas, trabas de la Liga española por el famoso “fair play financiero” y algunas otras cuestiones que precisamente fueron las que lo hicieron salir a buscar nuevos horizontes a mediados de 2021.

Sin embargo, tanto desde el plantel comandado por Xavi Hernández como desde la cúpula dirigencial del Barcelona encabezada hoy por Joan Laporta han enviado varios guiños que hacen pensar que la operación es factible.

MANCHESTER CITY

El viejo anhelo. La chance de que el jugador de 35 años sea adquirido por el City Group estuvo muy latente en aquella salida de Barcelona y hasta se hablaba de un posible acuerdo para que Messi, luego de jugar en Manchester, cerrara su carrera en el New York City, equipo de la Major League Soccer que pertenece al mismo grupo.

Además, la presencia de Josep Guardiola, uno de los entrenadores que más marcó la carrera del rosarino, siempre es un factor a considerar.

PSG

Si bien la chance parece cada vez más lejana, aún no está 100 por ciento descartada la posibilidades de que la relación entre Messi y el club parisino tenga un nuevo capítulo.

Ya instalado en Francia, todo parece indicar que el cierre de su carrera no será en el Parque de los Príncipes. Pero claro, al no estar dicha la última palabra, la posibilidad no está desechada.

NEWELL’S OLD BOYS

El deseo de todo el pueblo argentino. Absolutamente inviable desde el lado económico, desde la Liga Profesional y precisamente en Newell’s, el club donde Messi inició su camino en el fútbol siendo un niño, no pierden la ilusión.