Erling Haaland se refirió por primera vez al FIFA The Best que perdió con Lionel Messi

Erling Haaland no guarda rencor para con Lionel Messi, quien, de alguna manera, le arrebató el premio FIFA The Best 2024. El pasado 15 de enero, en Londres, la entidad que regula el fútbol mundial entregó el galardón, tal como lo hace cada año, y, ante la sorpresa de los espectadores y de los propios medios de comunicación, el ganador fue el argentino, cuando se esperaba que fuera el noruego.

Al respecto, por primera vez desde aquel momento (pues ninguno de los dos ni siquiera estuvo presente en la ceremonia), el atacante del Manchester City hizo referencia a la disputa que protagonizó con el número 10 del Inter Miami: “Lo he ganado todo, pero solo tengo 23 años. Así que quiero volver a ganarlo todo. Messi es el mejor jugador que ha jugado jamás, tal vez tenga que retirarse para que alguien más sea considerado el mejor”.

Con esa frase que soltó en la conferencia de prensa, previa al partido que el conjunto británico disputará en el Etihad Stadium ante el Copenhague por la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, Erling Haaland bajó la tensión que se había generado en los medios con Lionel Messi, a causa del resultado del FIFA The Best.

¿Por qué Lionel Messi se quedó con el FIFA The Best si obtuvo el mismo puntaje que Erling Haaland?

Lionel Messi y Erling Haaland obtuvieron 48 puntos en la elección del FIFA The Best 2024. No obstante, el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami recibió la mayor cantidad de votos de capitanes de combinados nacionales, los cuales, conforme al reglamento del premio en cuestión, tienen mayor peso específico y se aplican en caso de una igualdad.

Erling Haaland no descarta una salida del Manchester City

Erling Haaland, en la misma rueda de prensa que otorgó este martes 5 de marzo en la antesala del duelo con el Copenhague, no descartó ser transferido, a pesar de sentirse feliz en el Manchester City. “Estoy muy feliz en el City, muy feliz con toda la gente que me rodea: el entrenador, la junta directiva, los directores…”, expresó el delantero en primera instancia.

Sin embargo, como contestación a otra de las consultas que le hicieron, realizó una aclaración con la que le abrió la puerta a una futura salida del elenco inglés: ”Esto lo digo ahora: mañana nunca se sabe. No se sabe lo que nos depara el futuro, pero hoy yo soy feliz. ¡Puedes escribir esto, pero también todo lo que dije antes!”.

Tal pregunta y respuesta, se da bajo el marco de los rumores que circularon en los últimos días en los medios de comunicación europeos, en los que vincularon a Haaland tanto con el Fútbol Club Barcelona como con el Real Madrid.