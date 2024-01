Mario González fue la gran figura del primer tiempo del amistoso entre la selección de El Salvador e Inter Miami en el estadio Cuscatlán. Lionel Messi tuvo un par de chances concretas, pero no pudo marcar y todo terminó sin goles al final de los 45 minutos iniciales.

El guardameta de 26 años, que milita en Alianza FC, se lució con una doble atajada evitando que Messi marque su primer gol en este 2024. Si bien no tuvo una buena reacción en primera instancia, en el rebote, evitó que Leo le convierta.

Fue al minuto 36 de juego cuando, de un centro de Jordi Alba y la participación de Luis Suárez, Sergio Busquets devolvió en pared un pase de Messi y éste le pegó de zurda provocando la atajada arriba de González. Pero el rebote le volvió a quedar al crack argentino, quien quiso definir abajo y se encontró con otra buena atajada del salvadoreño.

La combinación de los ex Barcelona casi le da el primer grito de gol a Inter Miami en este 2024, pero se encontraron con la buena respuesta de Mario González, quien fue figura indiscutida del primer tiempo. También le atajó un mano a mano a Alba pocos minutos después, tras un brillante pase de Messi.

Mario González no votó por Messi en los premios The Best

El arquero de El Salvador fue noticia hace pocos días cuando se conocieron los votos de los premios The Best. Sorprendentemente, González no votó por Lionel Messi para mejor futbolista del año. Justo en la previa del partido amistoso que lo enfrenta con el argentino, no lo consideró entre los más destacados de 2023.

El guardameta votó por Kevin de Bruyne como el mejor jugador del 2023 para los premios The Best, mientras que dejó segundo a Erling Haaland y tercero lo ubicó al francés Kylian Mbappé.

¿Quién es Mario González, arquero de El Salvador?

Mario González es arquero de la selección de El Salvador desde 2021, año en que debutó, precisamente, por sus buenas actuaciones en Alianza FC de su país. Hizo toda su carrera en el fútbol de su país y se está convirtiendo en uno de sus referentes. Durante el último año, atajó en 21 partidos donde tuvo 11 vallas invictas y recibió 19 goles.