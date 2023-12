La hinchada de la Selección Argentina cierra los ojos y aún no puede creer la manera tan épica que ganaron la final del Mundial de Qatar 2022. Fue una batalla deportiva para la historia y Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar cómo quedó el botín izquierdo de Lionel Messi tras el gran duelo contra Francia durante el partido decisivo de aquella Copa del Mundo.

El reloj marcó las 12:00 A.M. del 18 de diciembre de 2023 y empezó a vivirse el primer aniversario del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Así que los mensajes no hicieron esperar. Llegó el de Leo Messi, luego Lionel Scaloni apeló a lo emotivo y Antonela no se quedó atrás con una revelación sorpresa.

“1 año de la locura más hermosa de mi carrera… Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. Feliz aniversario para todos!!!”, publicó Messi en Instagram con nueve fotos inéditas de la consagración en Qatar 2022. Antonela Roccuzzo reaccionó con cinco emojis de una cara de felicidad y nostalgia. ¡Y lo mejor estaba por venir!

Para Lionel Messi no había nada más importante que el fútbol hasta que empezó a construir su familia, y luego de resaltar que Antonela “es muy buena madre, la admiro, pasa las 24 horas con ellos (sus tres hijos)”, le confesó a Zinedine Zidane que “en mi cabeza pasaba primero el fútbol y luego lo demás hasta que tuve mi familia, mis hijos. Obviamente eso está por encima de cualquier cosa“. Por eso, nadie mejor que la esposa de Leo para revelar grandes secretos.

“1 año atrás. Feliz 18/12 argentinos!”, publicó Antonela Rocuzzo en Instagram junto a cuatro fotografías. La primera, Leo Messi besando la Copa del Mundo. La segunda, ella misma posando con el trofeo y la cuarta, una foto de Lionel con Thiago, Mateo y Ciro, tras ser campeón del Mundial de Qatar 2022. Un momento… ¿Y la tercera? Ahí llegó la prueba de que el ’10’ argentino vivió una auténtica batalla frente a los jugadores franceses.

Antonela Roccuzzo mostró cómo terminó el botín de Messi tras la final

La tercera foto de la publicación de Antonela en conmemoración al primer aniversario del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 mostró el botín (guayo) izquierdo de Lionel Messi. La batalla contra Francia, Kylian Mbappé y compañía, fue tan dura que terminó con el cordón roto y bastantes muestras de tierra. ¿Le pegaron los franceses?

El mensaje que la Selección de Francia publicó a un año de perder la final del Mundial con Argentina

Lejos de permitir que el silencio dijera presente en su cuenta oficial de Instagram, la Selección de Francia decidió publicar una foto de Kylian Mbappé gritando uno de los tres goles que marcó en la final del Mundial Qatar 2022 y la acompañó del siguiente mensaje: “Un final de antología. Hace un año, ‘los Bleus’ perdieron en los penales de una final de Copa del Mundo que quedará en el recuerdo. ¿En qué estado te encontrabas después de los dos empates?”. Todo esto a un año de la derrota contra Messi y Argentina.