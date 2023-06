Lionel Messi jugará en Inter Miami: ¿por qué no hay descensos y ascensos en la MLS?

Muchos detalles se van conociendo con respecto a la nueva vida que Lionel Messi tendrá en su carrera, principalmente porque su nuevo destino a nivel equipo de fútbol es el Inter Miami. Los nombrados forman parte de lo que es la Major League Soccer (MLS), certamen estadounidense que suma un nuevo jugador franquicia que alcanza la talla de otras leyendas que supieron habitar el país.

Hasta el momento los “Gazers” marchan en la última colocación de la Conferencia Este, pero no corre peligro su permanencia en el campeonato de primera división. Pero su recuperación busca ser en el US Open Cup 2023, el cual ya lo tiene en las semifinales y a dos partidos de no solamente sumar un título en sus casi cinco años de vida, sino también el acceso a la Concachampions 2024.

Sin embargo, Messi forma parte de un Inter Miami cuya MLS presenta un detalle que pocos tenían en cuenta: no existen los descensos y ascensos, a lo que los premios para los equipos de la segunda división, que existe en Estados Unidos, como también el castigo para aquellos que no ejercieron un buen año. Existe una razón al respecto de esta medida.

¿Por qué no hay descensos y ascensos en la MLS?

La MLS no posee el sistema de ascensos y descensos porque las franquicias son quienes tienen la potestad de irse o formar parte del certamen por primera vez, tal cual hizo Inter Miami en 2020, debido al gran negocio que habita en los derechos televisivos y otros ingresos a la liga estadounidense que beneficia a cada uno de los equipos.

Es un hecho que en Estados Unidos habitan las categorías de rango inferior de equipos, siendo la USL Championship (segunda división) y el NISA (National Independent Soccer Association) de la tercera división unas competiciones que se encargan de nutrir a la MLS, para no frenar la formación de cada uno de los jugadores juveniles.