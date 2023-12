Four Four Two ubicó a Lionel Messi entre los mejores 6 del 2023 y a Cristiano Ronaldo ni entre los 100

A Lionel Messi, a pesar de que la mitad del año la jugó en la Major League Soccer de los Estados Unidos (una liga considerada de menor nivel que las europeas), se lo contempló para la conformación de los mejores futbolistas del 2023. Fue la revista británica Four Four Two, que en su habitual ranking anual de los más destacados ubicó al capitán de la Selección Argentina en el sexto lugar.

Por delante de la Pulga solo quedaron: Erling Haaland (el líder de la clasificación), Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri Hernández, todas figuras que la rompieron en el Viejo Continente durante los últimos 12 meses. Mientras que por detrás de Leo, entre los primeros 10, quedaron: Bernardo Silva, Mohamed Salah, Antoine Griezmann y Vinícius Júnior.

Pero lo que llamó más la atención, e hizo enfurecer a gran parte de los lectores del prestigioso magazine, fue que Cristiano Ronaldo no figurase ni siquiera entre los primeros 100. Si bien el portugués lleva acumulados 51 tantos en lo que va del año, siendo de esta manera candidato a ser el máximo goleador del 2023 en el planeta, Four Four Two decidió no tenerlo en cuenta.

Mucho más sorpresivo resultó ser al ver los integrantes entre el puesto 11 y el 20, pues difícilmente alguno de ellos haya brillado más que Cristiano Ronaldo, aún con el Bicho proyectando su calidad en la Liga Pro Saudí con la camiseta del Al Nassr. En orden aparecen: Bukayo Saka, Jamal Musiala, Kevin De Bruyne, Victor Osimhen, Ilkay Gundogan, William Saliba, Trent Alexander-Arnold, John Stones, Rafae Leao y Declan Rice.

La admiración de Four Four Two sobre Lionel Messi

”Sigue siendo el mejor del fútbol a su ritmo”, inicia Four Four Two su explicación respecto a la ubicación de Lionel Messi en su ranking anual. Y continúa: ”Sigue siendo el mejor pasador, motor y delantero de una pelota. Desde que ganó la Copa del Mundo en diciembre de 2022, anotó el gol número 700 en su carrera en clubes senior, la asistencia número 300 en su carrera en clubes, antes de potenciar el fútbol. Apenas había jugado 35 minutos en el fútbol estadounidense y ya había anotado (otro) otro tiro libre para abrir su cuenta con el Inter Miami. Semanas más tarde, había caminado hacia otro trofeo en Estados Unidos (literalmente), como si este juego ya fuera simplemente suyo”.

No obstante, el medio británico advierte que la edición 2023 podría ser la última en la que consideren al campeón del mundo: ”Debido a la calidad de la liga en la que juega ahora, esta puede ser la última vez que consideremos a Messi como uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Pero la MLS ahora es suya. 2023 le pertenecía tanto a él como a cualquiera. Y esta CABRA simplemente no tiene edad”.

En el ranking de The Guardian Lionel Messi también le sacó gran diferencia a Cristiano Ronaldo

El otro medio que logró acaparar la atención con su ranking de los mejores de cada año es The Guardian. El periódico inglés ubicó a Lionel Messi décimo, en tanto que a Cristiano Ronaldo se lo puede ver bastante más atrás, recién en el escalón 27. Si bien, a diferencia de Four Four Two, lo tuvo en cuenta, los seguidores de CR7 también hicieron llegar su reprobación mediante redes sociales.