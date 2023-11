A días de volver a presentarse en la Selección Argentina, Lionel Messi jugará un nuevo partido con Inter Miami. Se trata de un encuentro amistoso, ante New York City, para homenajearlo por conquistar su octavo Balón de Oro. Respecto a este duelo, el entrenador del conjunto estadounidense, Gerardo Martino advirtió a Lionel Scaloni, DT de la ‘Albiceleste’, por el estado del ’10’.

Como Inter Miami fue eliminado de la lucha por el título en la MLS, no hubo partidos luego de la consagración de Messi con el Balón de Oro. Así, se organizó un amistoso denominado ‘la noche de Oro’ para que Leo sea homenajeado por su equipo y pueda compartir este nuevo galardón con el público en Miami.

A Inter Miami, el encuentro le sirve también para mantener con ritmo a sus jugadores, pese a que ya terminó su participación oficial en el fútbol de los Estados Unidos. Mientras se desarrollan los Playoffs, la directiva ya evalúa y negocia por fichajes, como es el caso de Luis Suárez.

Mientras tanto, el público de Miami podrá disfrutar de una última función de Messi en este año 2023. Para el encuentro ante New York City, el entrenador Gerardo Martino no garantizó que Leo juegue los 90 minutos, algo que llamó la atención durante su rueda de prensa.

Tata Martino no garantiza 90 minutos de Messi en el amistoso

Martino habló en rueda de prensa y aseguró que Messi será titular por ser el protagonista del amistoso. Sin embargo, sorprendió al aclarar que es posible que no juegue todo el partido. “No sé si va a jugar los 90′, pero está para jugar. Y además queremos acompañarlo en el festejo de su octavo Balón de Oro, pero también es una oportunidad para volver a competir a nivel amistoso, para que la gente pueda ver otra vez a Leo y a sus compañeros en el campo y, en definitiva, para despedirnos de la temporada“, comentó el ‘Tata’.

A Messi no le gusta salir de cambio en los partidos, pero al tratarse de un amistoso, puede que solamente juegue un tiempo. La idea de Martino es darle rodaje a sus futbolistas ante la imposibilidad de jugar en esta parte final del año. “Realmente estábamos buscando poder tener algunos partidos amistosos, pero por circunstancias que no dependen de nosotros no pudimos ir a China y esta es una buena oportunidad“, agregó.

La poca actividad que tuvo Messi durante estas semanas producto de que Inter Miami no clasificó a los Playoffs de la MLS hace que este amistoso sea importante para conocer sus condiciones físicas. Leo deberá presentarse luego de este encuentro en Argentina para unirse a la selección de Lionel Scaloni donde jugará las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, el 16 y 21 de noviembre respectivamente.

Las vacaciones que tendrá Messi y cuándo empezará la pretemporada con Inter Miami

Luego de su participación con la Selección Argentina, Messi tendrá un merecido descanso debido a que Inter Miami canceló la gira por China para jugar un par de amistosos. Al no tener encuentros programados en el futuro cercano, el argentino podrá descansar por el resto del año. Volverá a los entrenamientos con el conjunto estadounidense en enero.

“El primer día de entrenamiento será el miércoles 10. La verdad que han sido cinco meses que hemos disfrutado, que hemos tenido como una montaña rusa entre tanta cantidad de partidos y torneos. Pudimos disfrutar un campeonato (Leagues Cup). Para mí, siempre será un placer poder dirigirlo (a Messi)”, sostuvo Martino sobre cómo será la preparación de ahora en más.

El ‘Tata’ espera por refuerzos para la próxima temporada y aguarda al final de la temporada en la MLS para empezar a buscar ciertos nombres en la misma liga. De acuerdo a ciertas informaciones, no se especula con fichajes internacionales, salvo el caso de Luis Suárez.