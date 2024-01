Inter Miami se está preparando para afrontar la ardua y extensa temporada de la MLS, donde tratarán de brindar una imagen completamente diferente a lo que fue en 2023, donde ni siquiera llegaron a meterse en los playoffs. Y de la mano de Lionel Messi, buscarán los objetivos.

A horas de enfrentar a Al-Nassr en un amistoso de pretemporada, los directivos de Inter Miami tomaron la decisión de desprenderse de uno de los 6 argentinos que se encontraban en la plantilla: ahora quedarán cinco futbolistas nacidos en la tierra del campeón mundial, ya que Nicolás Stefanelli seguirá con su carrera en Europa.

Fehérvár Football Club, de la Primera División de Hungría, es el nuevo equipo de Stefanelli que, a sus 29 años, tendrá su tercera experiencia en el fútbol europeo tras haber jugado en AIK Solna (Suecia) y Anorthosis Famagusta (Chipre).

Mientras es Gerardo Martino quien espera por la contratación de Cristian Medina, futbolista de Boca, o de Federico Redondo, quien milita en Argentinos Juniors, perdió a una pieza importante para el recambio de Inter Miami. ¿Podrá en 2024 ayudar a que Messi consiga otro título?

El paso de Nicolás Stefanelli por Inter Miami

Fueron 30 los partidos que Nicolás Stefanelli afrontó con la camiseta de Inter Miami, a donde llegó en enero de 2023, y convirtió 4 goles. No aportó asistencias y no formó parte del título de la Leagues Cup, ya que estaba lesionado y no firmó planilla.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El jueves 1 de febrero, a las 15 horas (horario argentino), Inter Miami se enfrentará a Al-Nassr en un encuentro amistoso que se llevará a cabo en Kingdom Arena.