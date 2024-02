"No va a haber un Messi para siempre": César Luis Menotti pone en duda su presencia para el Mundial 2026

La posibilidad de ver a Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París 2024 vuelve a poner el foco en su futuro en la Selección Argentina. Al respecto, César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), puso en duda su presencia para el Mundial 2026.

Messi todavía no definió qué será de su carrera en la Selección Argentina, más allá de la Copa América 2024. Su participación está garantizada en este torneo, pero luego de ello, todo es una incógnita. Con la clasificación de la Albiceleste a París 2024, hay un gran deseo por verlo en los Juegos Olímpicos, el mismo que también existe porque llegue al Mundial 2026.

Menotti advierte que la MLS podría ser un impedimento para que Messi juegue el Mundial 2026

En este sentido, Menotti habló para varios medios en donde mantuvo una postura de incertidumbre respecto a si el ’10’ y capitán de la Selección Argentina estará en la cita mundialista de 2026. Hace algunos días, en nota para el programa Los Más Grandes (AM 770), aseguró que Leo llegaría a dicho Mundial, pero advirtió un posible impedimento.

“Yo supongo que Messi llegará al próximo Mundial. La MLS es otro mundo, no tiene nada que ver ni siquiera con Chacarita, ni con Flandria ni con Central Córdoba de Rosario (clubes de fútbol históricos de Argentina). Los años no lo van a perdonar a él tampoco. Él esta bien ahora, pero todo depende de cómo siga sosteniendo su estado. Se lo ve bien, pero falta mucho. Dependerá de él más que nada“, consideró.

“Se supone que no va a haber un Messi para siempre, como no lo hubo con Maradona o Di Stéfano”

Las dudas sobre la presencia de Messi para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026 continuaron en declaraciones a Puede Pasar (DSports Radio). Menotti sabe que el tiempo hará que el ’10’ deje la Selección pronto, como le ha pasado a otros cracks en la historia.

“Le pasó a (Alfredo) Di Stéfano, a (Omar) Sívori y a (Diego Armando) Maradona, a todo el mundo le pasa. Hay que ver cómo se siente y las ganas que tenga, pero se supone que no va a haber un Messi para siempre, como no lo hubo con Maradona, un Di Stéfano… Hay un montón de chicos jóvenes y proyectos, los jugadores pasan, todos hemos pasado, no se es futbolista hasta los 40 años“, opinó.

Para quien fue el técnico campeón con Argentina en el Mundial de 1978, todo depende del propio jugador, pero la Selección seguirá mirando hacia adelante “Si él necesita salir de tanta responsabilidad hay que respetarlo, y Argentina seguirá sacando jugadores, así como sacó a Maradona y Messi, hay un montón de chicos que juegan bien y se puede seguir armando un equipo competitivo. No es que si se va Messi se termina la Selección“, aclaró.

Lionel Messi no descartó jugar el Mundial 2026

En alguna oportunidad, Lionel Messi había descartado la chance de jugar el Mundial 2026, sobre todo por el tiempo que todavía falta para la cita. Sin embargo, la última vez que el ’10’ de Inter Miami habló al respecto, dejó un manto de esperanza para los fanáticos de la Albiceleste.

“Me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutar sin pensar en dos o tres años. No quiero pensar en el Mundial, pero tampoco puedo decir al 100 por ciento que no estaré porque puede pasar cualquier cosa. Por mi edad, lo normal es que no logre llegar. Pero veremos hasta dónde puedo llegar. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez suceda. Pero tenemos que mantenerlo real, será difícil“, dijo en Star+.