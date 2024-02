De la noche a la mañana, la Selección Argentina se quedó sin cancha para jugar en la fecha FIFA de marzo. Los amistosos contra Costa de Marfil y Nigeria quedaron en suspenso luego de que China suspendiera los contratos para ser sede. La escasa participación de Lionel Messi en los encuentros que Inter Miami disputó en ese territorio complicó las cosas para los campeones del mundo.

Pocos días después de darse a conocer la noticia, las autoridades se mueven para encontrar una nueva sede. El medio estadounidense The Athletic confirmó que en AFA se barajan dos posibilidades: encontrar otros destinos en Asia o llevarlos a los Estados Unidos.

De esta manera, queda descartada cualquier tipo de posibilidad de que los partidos ante los africanos se disputen en territorio argentino. La fecha FIFA de marzo será ante esos rivales y en el exterior, con la chance de que se utilice alguna de las canchas que será sede de la Copa América.

¿Por qué Messi no jugó el último amistoso con el Inter Miami?

El el partido de exhibición que los del Tata Martino disputaron ante un combinado de Hong Kong, Leo fue al banco de suplentes pero ni siquiera se vistió como para jugar. El 10 vio los 90 minutos sentado con pantalón y zapatillas, algo que causó mucho malestar en el público local.

Días después, Leo se disculpó ante los micrófonos: Habíamos tenido un entrenamiento a puertas abiertas del que salí por la cantidad de gente que había. Después, son cosas del fútbol. A cualquiera le puede pasar tener una lesión. A mí me tocó en Hong Kong y no pude estar“. No alcanzó.

La Oficina de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong manifestó su enojo en un comunicado: “Messi pudo jugar activa y libremente en Japón. El gobierno espera que los organizadores y los equipos puedan dar explicaciones razonables”. Tras estos sucesos, se suspendieron los amistosos de la Selección Argentina.