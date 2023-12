No hay por qué negarlo, el gran ausente en la final de la MLS 2023 fue Lionel Messi luego de toda la revolución que causó la llegada a Inter Miami. Sin embargo, el equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas recibieron una buena noticia tras conocerse el nuevo campeón en la liga de Estados Unidos.

¡Leo Messi e Inter Miami no enfrentarán a un gigante en la Copa de Campeones Concacaf 2024! Y no es cualquier equipo, ya que venía de jugar la final de este torneo y estuvo a 90 minutos de escribir con letras doradas su nombre en la historia de la MLS. Columbus Crew tenía otros planes en mente.

La Concacaf, con la intención de hacer más competitiva y atractiva la Copa de Campeones, decidió aumentar el número de equipos participantes de 16 a 27, que competirán en 5 rondas a partir de febrero de 2024. Inter Miami inicia con una gran ventaja en esta competición más allá de evitar a un rival de peso en Estados Unidos.

El próximo miércoles 13 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2024 a las 19:00 ET (21:00 ARG), y Pachuca, Inter Miami, Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Robinhood (Surinam) y Columbus Crew, empezarán a disputar este torneo desde los octavos de final. Además, Lionel Messi también ya evitó encontrarse con un temible delantero como lo es Dénis Bouanga, el goleador de la MLS 2023.

Uno de los partidos con mayor cantidad de celebridades que tuvo Leo Messi como protagonista fue contra Los Angeles FC el 3 de septiembre de 2023. Desde el Príncipe Harris hasta Selena Gómez vieron las dos asistencias del jugador argentino en la victoria 3 a 1 de Inter Miami. Este peso pesado de la MLS es el otro protagonista de esta historia.

Oficial: El gigante que Inter Miami no enfrentará en la Copa de Campeones 2024

Los Angeles FC no solo perdió la posibilidad de ser bicampeón en la liga de Estados Unidos al perder 2 a 1 contra Columbus Crew en la final de la MLS 2023. Al no ser campeón, tampoco jugará la Copa de Campeones Concacaf 2024 y es el gigante de USA que Inter Miami y Lionel Messi no tendrán que enfrentar. ¿Todo listo para el segundo título de Leo en EE.UU.? No falta mucho para que este misterio empiece a resolverse.

El premio en juego: Dinero por el que van Messi e Inter Miami en la Copa de Campeones Concacaf 2024

Inter Miami se ganó un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2024 al ser campeón de la Leagues Cup 2023. Leo Messi registró 10 goles y una asistencia en 7 partidos para que el equipo de David Beckham y compañía ganaran un premio total de $3.1 millones de dólares. Ahora, volverán a tener la posibilidad de obtener en 7 encuentros, se juegan partidos de ida y vuelta desde la primera fase hasta las semifinales, el dinero que la Concacaf le entrega al campeón de la Copa de Campeones 2024: US$5 millones.