Pidieron por la expulsión de Messi: "No me importa que sea él"

Arrancó la etapa de la Leagues Cup 2023 que más le gusta a Leo Messi: los partidos mano a mano. Inter Miami casi que no tuvo problemas para vencer al Orlando City en el Clásico del Sol, definiendo el encuentro en la segunda mitad para obtener el pase a los octavos de final de la competencia. Una vez más, el mejor del mundo se despachó con un doblete y lleva cinco goles en tres partidos disputados con las Garzas.

La versión de Leo de la que fuimos testigos en el último encuentro del conjunto de Florida está más cerca de lo que se vio en el último Mundial de Qatar: un futbolista compenetrado con el clima del partido, tanto para defender como para confrontar a sus rivales y al árbitro. Fue así que Messi vio la tarjeta amarilla durante el primer tiempo, una imagen curiosa en la carrera del 10.

Incluso Lionel pudo ser expulsado por doble amonestación durante el desarrollo de un partido caliente, digno de un clásico copero. Sobre esta situación hizo hincapié el DT de Orlando City, dejando de lado la figura del astro a la hora de reclamar por la eyección del capitán de la Selección Argentina durante su última conferencia de prensa.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, como la de Messi. No me importa que sea él, tiene que ser medido con el mismo criterio. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, dijo el entrenador Óscar Pareja luego de la eliminación de su equipo por Leagues Cup. Así lo empiezan a recibir al 10 en el fútbol norteamericano.

Messi jugará octavos de Leagues Cup: ¿en qué días se jugará el resto del torneo?

Fechas Instancias 2-4 de agosto Octavos de final 6-8 de agosto Cuartos de final 11-12 de agosto Semifinales 15 de agosto Tercer puesto y Final

Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.