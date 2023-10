“No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”. Así se expresó Lionel Messi a la hora de hablar de Antonio Sanabria después de haber visto el video en el que parece que lo está escupiendo. Lo cierto es que, si bien puede no acordarse, estos dos personajes ya se conocieron.

El 9 de la Selección de Paraguay se mostró sorprendido por la repercusión de la imagen y se encargó rápidamente de aclarar que “nada que ver”. Esto no solo habla del respeto que tiene el delantero con el mejor jugador del mundo, sino también del buen recuerdo que tiene de él.

Messi y Sanabria ya se conocían

El hoy jugador del Torino tuvo un largo paso por el Barcelona. Toni estuvo en La Masía desde 2011, llegó a debutar en el Barca “B” y se terminó yendo en 2014 sin haber tenido la chance en el primer equipo. Aún así, el paraguayo no dejó pasar la chance de tomarse una foto con el 10.

Cuando Leo ya era la gran figura del club culé, logró conocer a Sarabia y se sacaron una foto. Por supuesto que Leo no debió ni acordarse, teniendo en cuenta que se sacó fotos con miles de personas a lo largo de su vida.

El resto de la carrera del paraguayo estuvo lejos de Barcelona. Pasó por muchos clubes del fútbol italiano como Sassuolo, Roma, Genoa y Torino; y por otros de LaLiga de España como Real Sporting y Real Betis. ¿Lo más curioso? No pasó por el fútbol de su país.

Qué dijo Sanabria del “escupitajo” a Messi

El delantero fue consultado por la imagen más viral de la jornada y se encargó de aclarar las cosas: “Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos. Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”.

Scaloni también habló del escupitajo de Sanabria

Al DT de la Selección Argentina le preguntaron por este asunto en la conferencia de prensa y no quiso ser tajante:: “No lo vi, no sé. Opino de algo que no vi, pero si hizo eso no está bien. Vi lo que pasó, que le sacó la pelota por encima a Leo cuando se la pedía“.

Y cerró: “Tampoco vamos a pedir nada, no sé si se puede actuar o no sobre estos casos. Si hizo eso, está mal. No puedo decir otra cosa”.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras haber sumado de a tres contra Paraguay, la Scaloneta ya mira para adelante y piensa en Perú, a quien enfrentará en la próxima fecha. Dicho encuentro se llevará a cabo el martes en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a las 23 horas (de Argentina).

Una de las grandes incógnitas será la presencia de Lionel Messi, quien deberá ver si vuelve a ser titular o continúa en el banco de suplentes. El jugador dejó en claro que se sintió bien, pero no se animó a garantizar si irá de arranque en el próximo compromiso.